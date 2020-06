Ascolti tv, il ritorno di Monica Maggioni ha il sapore del flop?

Si ferma al 7.7% di share. Non sembra brillare il ritorno in televisione di Monica Maggioni. “Sette Storie”, il nuovo programma in seconda serata condotto dall’ex presidente della Rai, racimola 707 mila spettatori. Una ripartenza che non sembra essere soddisfacente.

Il nuovo programma inizia alle 23.40, in seconda serata, nonostante la linea d'oro che lascia Montalbano: il vero asso nella manica della Rete ammiraglia Rai. Ieri, ad esempio, la puntata totalizza il 22,5% di share e quasi 5 milioni di spettatori. Ma serve a poco questo bagno di share: l'ex presidente della Rai non sfiora l'8%. Eppure, lunedì scorso, Emilia Brandi con “Cose Nostre” aveva quasi toccato il milione di telespettatori con il 10% di share. Un dato decisamente più alto.

Dalle indiscrezioni in nostro possesso sembra che tra gli autori del nuovo programma della Maggioni ci siano anche Marcello Sorgi ed Anna Migotti. I costi del programma? Impossibile saperlo. Almeno per ora gli unici numeri sono riferiti agli ascolti.