“La ricetta del successo”: ecco cosa c’è dietro quel primo posto su Amazon

Ma cosa c’è dietro quel primo posto in classifica su Amazon? Come fanno le bollicine colorate a superare i vini prestigiosi? Domande. Domande e ancora domande, a cui è difficile rispondere. Le bollicine Aviva, che hanno raggiunto un fatturato milionario nel 2020, salgono sul podio di Amazon con risultati sorprendenti e superano vini pluri acclamati (che però on- line sembrano non performare abbastanza).

Ora nel quartier generale di Aviva si progetta punto dopo punto il 2021 guardando ad un fatturato che potrebbe arrivare a 7 milioni di euro. La strategia di Marketing prima di tutto: segno di continuità con l’anno appena terminato.

La ricetta vincente? Sarebbe lunga. Ma è un mix di elementi: modello di busness “leggero” ed esternalizzato. Questo permette all’azienda di capitalizzare le forze al marketing e alla strategia commerciale, che va ad impattare sul consumatore finale. Di conseguenza queste performances fanno in modo che l’azienda riesca a creare la “domanda” sul mercato. Infine la strategia comunicativa: innovativa, al passo coi tempi. Un giusto compromesso per rendere appetibile il prodotto Aviva wines sul mercato.