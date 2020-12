Il medico di Cecchi Gori contro la Rusic: “Vittorio si è sentito male...”

Si agitano di nuovo le acque. Il medico di Vittorio Cecchi Gori è ancora sotto choc. Antonio De Luca, uno dei più stimati medici legali della Capitale e professore universitario, più volte ha salvato la vita a Vittorio Cecchi Gori. Tra loro c’è un’amicizia che va avanti da moltissimi anni. Sabato pomeriggio era con Vittorio, come spesso accade.

La Rusic, ex moglie del produttore, proprio sabato ha rilasciato un’intervista di fuoco a Verissimo. Subito dopo è accaduto di tutto a casa di Cecchi Gori, dov'era presente il dottor De Luca. "Vittorio si è sentito male”, racconta il medico. “Diceva ad alta voce che il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità. Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia”, continua De Luca.

La Rusic, dopo mesi di assenza dal video, è tornata a parlare a Verissimo dicendo frasi di fuoco: “Lui (Cecchi Gori ndr) era diventato un uomo molto aggressivo, ho pensato di separarmi tre anni prima di quando è successo, andava via, spariva, tornava, con grande tristezza della famiglia".

Sabato pomeriggio Vittorio si è sentito male. Per fortuna in casa con lui c’era il dottor De Luca che lo ha soccorso. “L’ho visto soffrire troppo, ancora una volta. Credo che non era il momento giusto di dire queste cose contro di lui che si trova in detenzione domiciliare. La Rusic, forse, avrebbe dovuto usare qualche parola più dolce nei suoi confronti. Vittorio tre anni fa, proprio a Natale, ha rischiato di morire”, tuona De Luca. Che con poche frasi sgancia una cannonata contro la Rusic.