Cristiano Malgioglio vuole Mario Balotelli, incredibile proposta al calciatore

Adesso Cristiano Malgiglio sta per "sfornare" un successo incredibile. Un pezzo che, a detta di chi lo ha già ascoltato, sarà un vero successo. Siamo già in grado di anticiparvi il titolo: "Puerto Rico". Ma la vera novità è un'altra. Cristiano, secondo nostre fonti, vorrebbe Mario Balotelli per un cameo.

Nelle prossime ore l’agente di Malgioglio potrebbe chiamare il procuratore - agente di Mario Balotelli. Quello di Malgioglio sarà un disco internazionale. Cristiano vuole vuole super Balo. “E’ un gradissimo calciatore ed un ragazzo molto sensibile”, ci aveva raccontato Malgiglio qualche tempo fa prima di una diretta in tv. E non ha cambiato idea in tutti questi anni.

L'idea di Cristiano è di inserire nel videoclip del nuovo brano un messaggio chiaro contro ogni tipo di razzismo e discriminazione. Una battaglia vera e propria, supportata dalle note di un brano pazzesco.