Malgioglio se la ride sotto i baffi e torna a Milano con il bel manzo turco

Cristiano Malgioglio manda i fiori alla Ruta. E tutto finisce nel migliore dei modi. Basta attriti, a casa della Ruta arrivano rose, tulipani, orchidee. Pace fatta.

"Nella mia vita ho mandato fiori solo a Jennifer Lopez quando è venuta a Sanremo, perché non amo mandare i fiori. Ma dopo lo scontro di questi giorni ho voluto scusarmi con lei", racconta Malgioglio ad Affaritaliani. La Ruta accetta il bel gesto. E Malgy se la ride sotto i baffi.

La scena di Cristiano baffuto nella puntata del Grande Fratello vip, che alla quarantesima puntata spopola con il 20% di share e 3,5 milioni di spettatori, piace a tutti. Su Twitter Malgy vola in tendenza per diverse ore. Arriva anche il commento di Nicola Savino, che cinguetta ironicamente. E già si pensa alla sua imitazione, che potrebbe spopolare.

Dal nulla Malgioglio scatena di tutto in Rete e in televisione. Quei baffi fanno impazzire i social. Sembra che sia stata un'idea di Gina, il personaggio misterioso che ruota attorno a questa edizione del Grande Fratello vip e di cui non si conosce ancora l'esistenza. Malgy non si sbilancia. Non parla.

Ma il turco, che è stato avvisato nei pressi di Cinecittà, pare che lo abbia voluto con quei bassi. Un gola profonda ci dice di averlo atteso nella roulotte fino a tarda notte. Poi su un taxi con i vetri scuri Cristiano e il turco sono partiti verso Milano. Lasciando l'amaro in bocca ai curiosi (tra cui alcune ex gieffine che avrebbero riconosciuto il turco). "Ma chi è quel bel pezzo di ragazzo?", avrebbero urlato a fine programma. Malgy sorride (sotto i baffi) e scappa via.