Malgioglio nella sfera gold al Live “pizzica” la Grimaldi: confessione bomba

Adesso parla Cristiano Malgioglio, che siede nella sfera Gold di Live non è la d'Urso. Si parla del caso Gabriel Garko, dopo il coming out. L'attore e la Grimaldi hanno finto di amarsi per diversi anni.

Al Live arrivano Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Devono fare i conti con Malgioglio che "pizzica”. “Quanto ti è costato fare la finta fidanzata di Garko? Appena l’ho visto mi sono detto: questo è gay!”, chiede Malgy alla Grimaldi. “Prendere in giro il pubblico è stato doloro per lui. La cosa che mi ha fatto male è stato sentire che ti dovevi pesare ogni mattina (in quel sistema delle fiction ndr). E’ vero?", continua.

eL'attrice risponde senza girill' di parole: “Confermo. Ogni mattina dovevo essere 52 kg". Cala il gelo. “Ma perché non sei scappata”, chiede Cristiano. “Ero giovane. Troppo giovane”, risponde la Grimaldi.

Questo particolare - del tutto inedito- viene ripescato a Malgioglio tra le righe di un'intervista di molti anni fa che la Grimaldi aveva rilasciato. Ma la Malgy, che in studio fa volare le interazione sui social, fa una domanda a bruciapelo: “Come si fa a scoprire l’omosessualità a una certa età?”