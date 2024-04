Elodie da Fiorello a Roberto Bolle, duetto mozzafiato in tv per la star della musica

Elodie ospite Viva Rai2! da Fiorello

Ospite a sopresa a Viva Rai2! Nel mattin show di Fiorello, Biggio, Casciari arriva Elodie che si è improvvisata vocalist per qualche secondo quando il conduttore siciliano ha fatto partire 'Arrivederci a questa sera' di Lucio Battisti coinvolgendo tutto il pubblico presente.

Una visita inaspettata, antipasto dell'attesissima partecipazione a Viva la danza per una Elodie recentemente protagonista nella serie tv di Sky, Call my Agent Italia 2 (nei panni di una strega crudele e immortale, leggi qui)

Elodie e Fiorello, duetto improvvisato a Viva Rai2!



Elodie e Roberto Bolle, duetto a Viva la Danza su Rai1

La regina della musica italiana infatti sarà protagonista nel programma 'Via la Danza' che andrà in onda lunedì 29 aprile in prime time su Rai1: annunciato infatti un duetto col padrone di casa, Roberto Bolle ("Sulle note di alcuni dei suoi brani energici", ha detto il ballerino (primo nella storia diventato contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York). Guarda le foto di Elodie a Viva la Danza nella gallery.

Roberto Bolle, Elodie e... i backstage di Viva la danza. Video





Elodie look per il duetto con Roberto Bolle a Viva la Danza

Elòdie sui social ha anticipato il look con cui salirà sul palco con Roberto Bolle: jumpsuit nera e fasciante, pantaloni a zampa, maniche lunghe e maxi cut-out ovale con l'ombelico in vista.

Viva la Danza, non solo Elodie nello show di Roberto Bolle su Rai1

Non solo Elodie. Fabrizio Biggio e Valentina Romani, condotti per mano dallo stesso Roberto Bolle, saranno i conduttori del documentario che racconteranno il magico mondo della danza da un punto di vista privilegiato (palco, camerini, sala prove), Katia Follesa, direttrice di scena tuttofare (controlla, comanda, consiglia) e Francesco Pannofino in una veste stile “Fantasma dell’Opera” che respira con il teatro e ne racconta i pensieri più profondi.