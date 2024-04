Elodie, incantesimo indimenticabile: strega immortale a Call My Agent Italia!

Elodie strega immortale dell'horror di Dario Argento a "Call My Agent Italia"

La seconda stagione della serie cult di Sky, 'Call My Agent – Italia' (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) chiude col botto grazie alle due special guest star Sabrina Impacciatore ed Elodie. La stella della musica italiana in scena insieme a Massimiliano Caiazzo (Mare fuori): sono loro i protagonisti nel corso della puntata del nuovo horror del maestro Dario Argento, Elodie nei panni di una strega crudele e immortale dà il tormento a un Massimiliano convinto di poter ucciderla e vincere una cruenta battaglia in realtà persa in partenza.

Call My Agent Italia, la trama degli episodi con Sabrina Impacciatore ed Elodie

Mentre la CMA, l’agenzia di spettacolo al centro della serie, viene scossa da una rivelazione inaspettata, Gabriele (Maurizio Lastrico) è impegnato a seguire Elodie sul set del nuovo horror del maestro Dario Argento, quando la nota cantante viene coinvolta in quello che per radio e televisioni è un vero e proprio “miracolo” che si rivelerà invece un’arma a doppio taglio. Fervono, intanto, i preparativi per il Festival di Venezia, di cui una Sabrina Impacciatore appena sbarcata da Los Angeles sarà madrina. Tra party, interviste, red carpet e il jet-lag che incombe, per Lea (Sara Drago) non sarà semplice salvarla dal rischio gaffe!

Call My Agent Italia 2, Elodie e non solo: le special gues star della serie tv

In questa seconda stagione di Call My Agent Italia, oltreché da Elodie e Sabrina Impacciatore, gli agenti della CMA e i loro assistenti sono stati messi a dura prova da Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto.

“Call My Agent - Italia" è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Paloma