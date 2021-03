Morgan canta una serenata alla Cipriani, altro che Festival di Sanremo!

Francesca Cipriani diventa rossa. All'improvviso. In un ristorante spunta Morgan con la chiatarra in mano mentre canta "Non è Francesca" di Lucio Battisti. Adesso, a distanza di un anno dalla storica tele-rissa sul palco dell’Artison, tra Bugo e Morgan, ricompare Marco Castoldi. Che non è a Sanremo.

Il cantante, che presto riunirà i Bluvertigo, viene “pizzicato” in un ristorante di Milano. Vi mostriamo un fermo- immagine che non avreste mai immaginato: Morgan sarebbe stato assoldato da un imprenditore romagnolo per suonare una serenata.

Ma chi è il fantomatico imprenditore in questione? Mistero. Nemmeno Morgan si sbilancia sulla sua identità. Secondo i beninformati Marco Castoldi è entrato in un ristorante e si è messo a suonare improvvisamente lasciando tutti senza fiato.

Immaginate l'imabarazzo della Cipriani che, come ha rivelato a RTL102.5 News, avrebbe un fidanzato segreto. Secondo rumors si tratterebbe di un imprenditore molto ricco. Difficilmente riuscirete ad indovinare, almeno per adesso, la sua identità. Ed allora questo nuovo tassello, nel quale compare l’abile Morgan, potrebbe portare linfa ad una storia che ha il sapore della soap primaverile in periodo sanremese.

La domanda da cento milioni di dollari è un’altra: come mai questo imprenditore ha deciso di chiamare proprio Morgan? Impossibile saperlo. Ma la magia di Sanremo regala anche tutto questo: una serenata