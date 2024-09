Fedez risponde a Tony Effe dandogli dell'infame: "Io sono il re, tu nemmeno il fante. Mentre mi abbracciavi, scrivevi a mia moglie"

Fedez risponde al dissing di Tony Effe con un video su Youtube con Taylor Mega: "Sei palestrato, ma quando parli sei Luca Giurato”

Non si è fatta attendere molto la risposta di Fedez al dissing di Tony Effe. L'ex Dark Polo Gang in questi giorni ha attaccato il collega di Rozzano in occasione della Red Bull 64 Bars. Tony Effe ha riaperto la vecchia ferita della mancata collaborazione tra i due artisti andando a colpire Fedez dove fa più male, ovvero l'ex moglie Chiara Ferragni. Nel dissing è finito anche Niky Savage, che proprio con Fedez ha realizzato il singolo "Di Caprio".

“La Chiara dice che mi adora. - dice Tony Effe - Fai beneficenza ma rimani un viscido". Fedez inizialmente ha risposto con una serie di Storie su Instagram in cui citava cani e gatti ma ieri ha pubblicato sul suo canale YouTube il video di un brano chiamato "L'infanzia difficile di un benestante". Nella canzone Fedez accusa Tony Effe di averlo tradito: "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami".

Seguono poi gli insulti sull'assenza di talento ("Scrivi di merda, ma bei pettorali", “Sei troppo figo, sei palestrato, ma quando parli sei Luca Giurato”) per poi passare a Chiara Biasi, nuova compagna di Tony Effe ("Con Chiara Biasi a farti di keta… Le hai raccontato chi ti manteneva?"), fino all'accusa di essere stato mantenuto dalla sua ex Taylor Mega, che compare in prima persona nel video. "Io sono il re, tu nemmeno il fante", conclude Fedez.