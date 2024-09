Tony Effe e il dissing contro Fedez: "Chiara dice che mi adora", ecco la replica

Tony Effe dissa Fedez nel suo ultimo brano: "Chiara dice che mi adora". Lui risponde: "Il cane ha miagolato"

Tony Effe lancia l'ennesimo guanto di sfida a Fedez. Il trapper romano nel suo ultimo brano per la nuova stagione Red Bull 64 Bars ha inserito un dissing nei confronti dell'ex marito di Chiara Ferragni e Niky Savage, che proprio con Fedez ha realizzato il singolo "Di Caprio".

D'altronde tra i due non scorre buon sangue fin da quando si era parlato di una possibile collaborazione mai realizzata. Tony Effe e Fedez hanno avuto spiegazioni contrastanti sull'accaduto. Le ragioni della reciproca antipatia secondo alcuni risiedono anche nell'avvicinamento di Fedez a Taylor Mega, ex di Tony Effe. L'ex Dark Polo Gang comunque era stato accostato a Chiara Ferragni di recente.

Tony Effe nel suo ultimo brano cita proprio Chiara Ferragni e dice: “La Chiara dice che mi adora". Arriva poi l'attacco diretto a Fedez e Niky Savage: "Non ti ho lasciato la strofa. Go go. Hai chiesto alla mia brutta copia. Fai beneficenza ma rimani un viscido". Fedez ha quindi risposto tramite le sue Storie di Instagram in cui afferma: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza”. Il rapper ha poi pubblicato uno screen di un testo scritto sulle note del telefono.