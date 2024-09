Ferragnez, è guerra per il divorzio. Corona: "Chiara voleva 20mila euro al mese ma lui ha detto no"

Corona ha rivelato che Chiara Ferragni avrebbe chiesto un assegno di mantenimento di 20mila euro ma Fedez avrebbe rifiutato

Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero incontrati per la prima volta per discutere i dettagli del divorzio. Inizialmente si diceva che l'influencer avrebbe mantenuto i figli da sé mentre al rapper sarebbero rimaste solamente le spese mediche e per la scuola. Fabrizio Corona tramite il suo sito dillingernews ha invece ribaltato la soluzione.

"Loro ieri pomeriggio si sono incontrati nello studio dell’avvocato Missaglia. - scrive Corona - erano presenti Federico con la sua assistente e il suo legale, mentre la Ferragni era accompagnata dalla madre. I rapporti tra Federico e Chiara erano estremamente freddi, tanto che lui non si è neanche salutato con la madre".

Chiara Ferragni, continua l'ex paparazzo, "una volta seduta, ha spiegato di volere 20.000 euro al mese, ma gli avvocati di Federico hanno contestato la cifra, ribadendo che già il loro assistito avrebbe provveduto a tutte le spese di cui vi abbiamo parlato sopra e che la Ferragni è una donna indipendente, che soprattutto ha costruito una carriera proprio sul concetto di emancipazione femminile".

Gli avvocati di Fedez si sarebbero quindi chiesti "su quali basi la Ferragni fosse arrivata a quantificare la cifra in questione. Peccato che di fronte a questa richiesta di specifica lei e il suo avvocato non riescano a dare una risposta concreta plausibile e attinente alla realtà. A quel punto gli avvocati di Federico propongono una cifra che si aggira tra i 5 e i 6.000 euro al mese. Ma cosa succede? Che lei, sperando di fare bella figura, non accetta la proposta e fa una gaffe clamorosa".

La mossa non avrebbe aiutato per nulla Chiara Ferragni ma anzi avrebbe ulteriormente peggiorato la sua situazione: "Quando gli avvocati le chiedono della sua situazione patrimoniale delle aziende, dopo varie e ripetute insinuazioni della Ferragni sullo stile di vita di Fedez, lei risponde ‘io ho svariati milioni di euro in banca’…Questa frase ha fatto cadere tutto l’accordo…Quello che emerge è che Federico spende più di lei, perché li vede meno rispetto a lei, ma comunque provvede a tutte le spese che riguardano i figli".