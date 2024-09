Bimbo muore schiacciato dalla porta di calcio a 9 anni, scoppia la polemica per il concerto di Fedez (che non si ferma)

Sassari, ragazzino di 9 anni - Gioele Putzu - muore schiacciato da una porta di calcio. Scoppia il caos per il concerto di Fedez non annullato. Il cantante: "Polemica schifosa"

Voleva far volare il suo aquilone e quel campo di calcio a Ozieri, in provincia di Sassari, sembrava il posto ideale per prendere vento e inseguire il suo gioco coi sogni di un bambino di 9 anni. Per cause ancora da stabilire, però, una porta da calcio mobile - quella utilizzata per gli allenamenti - gli è crollata addosso. Inutili i tentativi di rianimarlo: Gioele Putzu è morto. Ma la sua morte ha innescato una vera e propria battaglia social: per la festa di Nostra Signora del Rimedio il sindaco aveva ideato un concerto con Fedez. In molti hanno chiesto di bloccare l'evento per il lutto cittadino ma così non è stato. "Per motivi di ordine pubblico - spiega il sindaco Marco Peralta - non è stato possibile bloccare l'evento. Abbiamo chiesto indicazioni alla Polizia che ci ha vietato di fermare la festa".

Fedez, però, non ci sta ad essere additato come quello che ha voluto festeggiare nonostante il lutto: "Questa è una polemica schifosa - spiega il cantante sui social - prima di iniziare il concerto abbiamo io gli altri 15mila presenti abbiamo dedicato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Gioele. Cercare di creare attacchi capziosi e strumentali è vergognoso". E ancora: "Vergogna a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l'autotune era sbagliato, dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto per una tragedia del genere? Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana. La cosa tragica è che gente che si definisce giornalista sta rilanciando questo schifo giusto per sperare di accendere la notizia del giorno".

Dopo il concerto, il Comitato per l'Ordine pubblico, ha vietato tutti gli altri eventi legati alla celebrazione. Niente cerimonie civili né sfilata con i gruppi folk, confermiamo soltanto le cerimonie religiose. La procura della repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta, ha ordinato l’autopsia e ha incaricato i carabinieri di accertare le condizioni di sicurezza, custodia e agibilità del campo e della porta. La struttura è del Comune ed è stato dato in gestione a due società di calcio.