“Un topo in studio...”, Malgy lo blocca. Signorini scappa. Fuoriprogramma live

Un topo in studio al Gf vip, piazzato al proprio al centro. Immobile. Signorini urla: “Sto male”. La contessa lo tiene per la coda. Malgy la rincorre. E Signorini urla. Scappa via e lascia lo studio.



Accade di tutto, ma si tratta semplicemente di un topo finto: uno scherzo con cui Malgy si vendica per i baffi finti che gli vengono strappati da Alfonso durante una delle ultime puntate. Il conduttore e va su tutte le furie: “Io non so come ho fatto, perché io ho il terrore delle mucche e dei topi quindi questi scherzi non si fanno!”,

La scena viene ripresa da tutti i siti. E va in tendenza. Malgy si rende protagonista di un fuoriprogramma gustosissimo e assai sopra le righe, regalando un tocco di leggerezza che serve per sorridere un po’ in un momento assai delicato come quello che l’Italia sta vivendo.

Gli altri ex vipponi assistono all scena sorridendo. Sicuramente Antonio Ricci prenderà il filmato per “I nuovi mostri”, la rubrica di Striscia la notizia dove vengono annoverate le scene più strane della televisione.