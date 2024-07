Victoria De Angelis dei Måneskin, spot Tim a tutto rock. "Don't wanna sleep"

Victoria De Angelis dei Måneskin protagonista del nuovo spot Tim

L'estate TIM è piena di novità e per comunicarle c'è una testimone d'eccezione: Victoria De Angelis, Per il nuovo capitolo del format ‘La Forza delle Connessioni’ ecco la bassista dei Måneskin con la sua libertà, energia e uno stile unico. Victoria, musicista e Dj capace di vivere le sue passioni al massimo della velocità è dunque l'interprete del nuovo spot.

Le novità di questa estate 2024 targata Tim? Arriva l'offerta ‘TimVision Calcio e Sport Light’ che consente di vivere su ogni schermo, dalla TV allo smartphone, lo spettacolo imperdibile dei Giochi Olimpici Parigi 2024 sui 14 canali Eurosport, il Tour de France, La Vuelta, tanti altri eventi sportivi e l’intrattenimento per tutta la famiglia su TimVision, DAZN con tre partite per ogni giornata del massimo campionato di calcio italiano e gli incontri internazionali, Disney+ e Infinity+.

Sarà poi disponibile una speciale promo per avere in un’unica soluzione TimVision insieme a tutti i vantaggi del 5G ULTRA di TIM, che offre le migliori prestazioni con una velocità fino a 2Gbps anche nelle situazioni di congestione grazie alla priorità di accesso alla rete mobile di TIM. Per l’occasione, TIM lancia anche due vantaggiose offerte estive per l’acquisto dei nuovi smartphone Motorola Razr e Samsung Galaxy. Lo spot è pianificato a rotazione insieme ad uno speciale contributo video in cui Victoria è immersa nella ‘Forza delle Connessioni’ TIM.

Victoria De Angelis dei Måneskin e lo spot Tim. La colonna sonora: ‘Don’t wanna sleep’

‘Don’t wanna sleep’, estratta dall’album Rush! dei Måneskin, è la colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy su web con adv display, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.

