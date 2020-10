Ascolti tv, la d’Urso vola ancora e supera Giletti-Fazio

Un altro miracolo in te. E, di nuovo, tutto si ripete: Live non è la d'Urso vola ancora con. Picchi pazzeschi del 23 % di share con quasi 4 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti sui social. In media Carmelita segna il 14.5%, Fazio 11.4%-8.2%, Giletti 6.3%-5%. Un sorpasso netto, i competitors si leccano le ferie.

E a Cologno si brinda ancora una volta. La puntata di ieri di Live è stata piena di scoop con l’arrivo di una novità: la sfera Gold con Cristiano Malgioglio. Adesso, la curva dello share non lascia scampo alla concorrenza: Barbarella tra cronaca, attualità e gossip resta la regina della televisione. E soprattutto con ai piani alti di Cologno si sa.