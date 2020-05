Ascolti tv, Mara Venier disperata? “Non ce la faccio più...”

Cosa accade a Domenica in? La Venier, che da due anni è tornata al timone dello storico contenitore di Rai1,, è apparsa un po' allarmata sui social. Infatti, in una storia su Instagram ha detto: "Non ce la faccio più". Ed è calato subito il gelo sui social. Zia Mara è stanca? Mistero. "Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno. Avremmo dovuto finire alla fine di maggio", ha raccontato Mara su Instagra.

Soltanto pochi giorni fa aveva detto: "Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”. Ma improvvisamente quel suo video, in cui dice di essere stanca, è diventato virale. Qualcosa è cambiato.



Secondo rumors, la Venier potrebbe (condizionale d'obbligo) incontrare presto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Cosa sarà al centro della riunione? Uno stop anticipatato di Domenica in oppure il rinnovo per la conduttrice?

Da mesi, durante l'emergenza Coronavirus, è andata in onda da sola con i collegamenti Skype. Domenica scorsa, però, in studio è tornata Pamela Prati in veste di scrittrice. Un'intervista dove ha rispolverato anche la storia con l'inestistente Mark Caltagirone. Pamela ha detto, per l'ennesima volta, di essere stata vittima di quella situazione. Ma il popolo della Rete non l'ha perdonata.