Conte?Tra i suoi segreti c'è Olivia.Finalmente l'Italia ha una vera first lady

Non ci sono, nel mondo politico due figure geometricamente così distanti come il Presidente Conte e il suo omologo Trump, per carattere, atteggiamento, sensibilità e presenza fisica (oltre che per età anagrafica) ma qualcosa li accomuna, e non è solo un dettaglio: le first ladies.



Le due prime donne hanno l’incedere quasi distaccato ma, consapevole, di essere in grado di lasciare un segno nell’immagine degli importanti compagni, ed entrambe ne sono coscienti: Melania e Olivia rafforzano l’immagine dei due politici, mantenendo quell’atteggiamento formale, spesso ai limiti del mistero, come deve essere.



La nostra First lady (che lo scorso 9 agosto ha accompagnato il premier a Ceglie Messapica per l'intervista del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza - GUARDA IL VIDEO) ha fatto la sua comparsa ufficiale recentemente e con un garbo ed una grazia che in qualche modo si intersecano col carattere dell’illustre compagno e con un generale atteggiamento non invadente, molto diversa dalle sbiadite e antiquate figurine anonime che negli ultimi decenni avevano fatto da contorno al leader di turno. E, come detto, la sua prima vera uscita ufficiale è stata proprio alla Piazza di Affaritaliani, dove è addirittura salita sul palco (su garbata insistenza del direttore Angelo Maria Perrino) per prendere un mazzo di fiori.

Niente a che vedere con le varie signore che in rare occasioni ufficiali avevano accompagnato i Craxi, gli Andreotti, o addirittura i De Mita, infatti sembra viva, vitale anche se silenziosa. Olivia è perfettamente a suo agio come compagna di Conte e sicuramente lo valorizza, lo illumina con la sua classe che non è passata inosservata, e naturalmente ai tempi della comunicazione contemporanea l’hanno collocata all’interno di una visibilità che non consente, neppure alla first lady di nascondersi all’obiettivo.



Ma è un gioco delle parti che conviene anche politicamente, perché la coppia funziona, e manifesta un certo piacere a mostrarsi, e in questo Olivia non si risparmia ma non si mostra eccessivamente, come se volesse mantenere istintivamente il suo ruolo, sia in bikini e se lo può permettere, che passeggiando con una borsa di Hermes.



Non voglio malignare sull’evidente effetto positivo (lontano da ogni polvere gossippara o pettegola) ma sono convinto che Olivia comparirà sempre di più nel luminoso percorso politico che il compagno si appresta a consolidare, come a voler marcare un territorio, e la nostra Melania nostrana sembra essere perfettamente nella parte, e difficilmente allontanerà da se la mano del marito/compagno.



In effetti mancava e da molto tempo una figura femminile capace di ammorbidire la figura del Premier, di umanizzarla nella quotidianità normale di spiagge, passeggiate, o cenette romantiche, bella coppia, ma della porta accanto, e anche in questo il Premier riesce ad esprimere, inconsapevolmente una perfetta adesione alla vita normale, dei suoi potenziali elettori.



La figura della First Lady sembra far parte di un progetto, è funzionale allo sviluppo di un percorso tutto da compiere, e Olivia sta facendo le prove perché dovrà brillare di luce propria e sostenere la crescita di Conte anche con la sua capacità di intercettare altre categorie di votanti, di sostenitori, di altri quotidiani e di giornali di moda.



Particolari che lei non potrà più nascondere, perché parlare della borsa della First Lady è fare politica, e riuscire a creare un’immagine moderna di coppia, aiuta nel successo di un “leader in formazione”, dunque non diamo poca importanza a quanto Olivia potrà rappresentare per la carriera del Premier, entrambi lo sanno e ,se mi permettete, entrambi lo vogliono.