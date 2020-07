Atlantia, Conte e Benetton... Parlare e scrivere a capocchia

Ah se politici e giornalisti avessero studiato un po' di diritto commerciale... Quante fregnacce in meno direbbero... Come si fa a dire che i Benetton prenderanno tanti soldi se l'operazione avverrà attraverso un aumento di capitale che ne diluirà la quota? E come si fa a stupirsi se i titoli salgono in borsa dopo lo scampato pericolo di una revoca che sarebbe stata esiziale e dopo che è stata garantita con il lodo Conte la continuità aziendale? E poi la menano e si riempiono la bocca (a vanvera) di rilancio delle competenze... Io, laureato in filosofia, sentii poi il bisogno, occupandomi di economia, di prendermi un master in management al Politecnico... Ma erano altri tempi e un altro giornalismo...