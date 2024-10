Simpson, l'episodio finale che gela il sangue ai fans. Qualcuno muore. L'addio della serie (e Bart salva tutto in zona Cesarini)

Simpson, finale della serie o non finale della serie? "Il compleanno di Bart"

La stagione numero 36 dei “I Simpson” è partita domenica 29 settembre 2024 negli Usa con un episodio che lo show ha soprannominato il suo “finale di serie”. Titolo: "Il compleanno di Bart" ("Bart’s Birthday). Presentato da una versione animata dell'ex scrittore dei “Simpsons”, Conan O'Brien, l'episodio si è aperto con i personaggi dei “Simpsons” che entravano in un teatro per celebrare l'avvento dello spettacolo con tante special guest star (da Tom Hanks a John Cena, Seth Rogen e altri)

"È un onore essere con tutti voi per il finale della serie de 'I Simpson'", le parole di O'Brien nel suo monologo di apertura. “Sapevo di essere l’uomo giusto per il lavoro perché ho ospitato l’ultimo episodio di tre dei miei programmi e oltre… Beh, è ​​vero. La Fox ha deciso di porre fine ai Simpsons. Questo spettacolo è stato una parte davvero speciale della mia carriera iniziale, quindi essere qui significa tantissimo per me. Anche. Ho lasciato un maglione nella stanza dello scrittore nel 1993, questo è l'unico modo in cui me lo permetteranno di riprenderlo".

"Questo teatro è pieno di tante celebrità che sono apparse in 'I Simpsons' nel corso degli anni e che sono venute a salutarci", ha proseguito O'Brien. "E, naturalmente, si uniscono a noi anche le star dei tanti successi live action della Fox."

"Non molte persone lo sanno, ma Fox ha cercato di farla finita per anni. Quando il primo episodio andò in onda nel 1989, gli spettatori concordarono su una cosa: non era così divertente come una volta, e le loro espressioni di odio potevano servire come storia della moderna tecnologia di comunicazione. I dirigenti della Fox, non abituati a critiche di alcun tipo, cedettero immediatamente alle pressioni dell’opinione pubblica e decisero di porre fine a “I Simpson” nel 1990", ha aggiunto.

E qui la rivelazione di O'Brien secondo cui gli autori dei Simpson hanno usato l'intelligenza artificiale per creare quella che sarebbe la sceneggiatura dell'episodio finale. Titolo: "Il compleanno di Bart". Non solo. "Molti episodi ormai classici erano originariamente concepiti come finali di serie", dice O'Brien mostrando quelli che a suo parere erano i tagli originali delle scene di episodi celebri dei Simpson che potevano mettere la parola fine. Da "Bart the Daredevil" degli anni '90 a "Little Big Mom" ​​del 2000, in cui Homer morì davvero.

Simpson episodio finale? Burns muore per colpa di Homer, Skinner prepara lo spin-off

La trama? Una parodia dei cliché più comuni che si possono trovare nei finali di serie. Ecco dunque la chiusura delle vicende dei personaggi: il preside Skinner che si ritira dalla Springfield Elementary (e il trasferimento in una nuova scuola a Sacramento e il giardiniere Willie suo compagno di stanza, con vista su un possibile spin-off), il vero Skinner torna e va a vivere con la madre.

La famiglia di Milhouse si trasferisce ad Atlanta, diversi personaggi che si sposano, il mitico bar di Moe che chiude.

E ancora. Homer urta il signor Burns, che cade in una fossa di acido e muore: non avendo eredi la sua ingente fortuna e la proprietà della centrale nucleare sarà ripartita tra tutti i dipendenti.

Krusty il Clown manda in onda il suo ultimo spettacolo con tutto il cast - compreso Telespalla Bob - riunito per l’addio

Naturalmente molti personaggi che esclamano: "Mi mancherà questo posto!". Cosa proporre di meglio prima di far scorrere i titoli di coda per l'ultima volta, facendo scorrere fiumi di lacrime sui visi dei fans dei Simpsons.

Simpson finale: Burt compie 11 anni. Anzi no, si rifiuta e riparte la serie

Come nelle migliori trame, arriva il colpo di scena che ribalta tutto in pochi secondo. Bart al termine dell'episodio torna a casa e scopre che sta per compiere 11 anni: ma questa cosa non è mai successa in 35 stagioni e non potrà mai succedere, in "I Simpsons". Lui allora si ribella e non soffia sulle candeline. Ecco quindi Homer che va a strangolare Bart come sempre, lo schermo si riavvia e lui Bart che compie di nuovo 10 anni. I Simpson sono finiti per un attimo e poi ripartiti come sempre. Aspettando di capire se verrà ordinata la season numero 37 dalla Fox, la serie super cult e di cartoni animati sicuramente si prepata per i nuovi episodi speciali che verranno trasmessi in autunno su Disney+ (in primis il classico di Halloween) e la prossima settimane negli Usa andr in onda la puntata "Yellow Lotus" (parodia di "The White Lotus").



Chicca finale. L'episodio del Compleanno di Bart si è chiuso con scene in cui i personaggi dei Simpson hanno fatto la parodia di altri finali di serie famose, tra cui "I Soprano", "M*A*S*H", "Mad Men", "Mary Tyler Moore", "Breaking Bad", " Frasier”, “Successione” e “Newhart”.

Chiosa finale. Matt Selman, showrunner della serie, ha le idee chiare: "I Simpson non sono pensati per avere un finale, soprattutto di quelli sdolcinati", ha spiegato a Vulture. Da qui l'idea: "E se facessimo un finto finale che prende in giro i finali, chiudendo il tutto, per poi rifiutarlo in stile Simpson?".