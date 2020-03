Votiamo il coronavirus alle prossime elezioni. Perché grazie al coronavirus...

In una piccola chat su Whatsapp di amici buontemponi, accomunati dall’essere nati tutti nel 1954 e dal condividere una sorta di esperienza biografica e un dna culturale simile (Carosello, Omar Sivori, Vola Colomba, Carmencita e Angelino, la 1100 Fiat e l’Appia Lancia, ecc...) sono arrivate queste pillole socio-politiche intorno al Coronavirus e alle nostre vite in tempo di pandemia.



Sono spunti di riflessione ironici e sagaci.



Proviamo ad aggiungerne altri postando pensieri? Visto che dobbiamo stare in casa e abbiamo tempo vogliamo esercitarci a condividere analisi, stati d’animo, riflessioni?



Ci aiuterà a capire quel che di straordinario sta accadendo in noi e intorno a noi e a reagire. Sperabilmente con saggezza pedagogica e sorrisi beneagurali.



Votiamo il Coronavírus alle prossime elezioni!!



🔹È riuscito a smascherare tantissimi analfabeti funzionali



🔹Ha fatto crollare i furti nelle case



🔹È riuscito a risolvere il problema del traffico in molte città italiane



🔹Ha rafforzato le strutture sanitarie del Paese



🔹È riuscito a far diminuire lo smog



🔹Ha avverato il sogno dei comunisti, l'Italia è tutta zona rossa



🔹È riuscito a far aumentare l'amor di patria da destra a sinistra



🔹È riuscito ad accontentare la Lega, la Lombardia ha avuto dei confini invalicabili



🔹È riuscito a far chiudere i porti come voleva la Lega, anzi di più anche aeroporti e interporti



🔹È riuscito a incutere paura negli italiani, dai tempi dell'inquisizione non si avevano certe paure



🔹È riuscito a far temere l'Italia nel mondo



🔹Ha abbassato il tasso di tradimenti tra le coppie italiane



🔹Ha invertito il flusso migratorio dal nord al sud



🔹È riuscito a cancellare ogni liturgia in chiesa, era da quasi duemila anni che non accadeva



🔹È riuscito a far crollare un mito, anche al sud se presi alla sprovvista hanno i frigoriferi vuoti in casa



🔹Forse... ma lo vedremo, sarà riuscito ad aumentare la natalità in Italia 🤣



