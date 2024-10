Porsche Taycan Cup: Al via il primo campionato monomarca elettrico in Italia

Porsche Italia segna un'importante svolta nel mondo delle competizioni motoristiche con il lancio della Porsche Taycan Cup,

il primo campionato monomarca completamente elettrico riservato alla Taycan Turbo GT. L’Italia diventa così il primo paese al mondo a ospitare un'iniziativa del genere, consolidando il ruolo di avanguardia della casa tedesca nell'elettrificazione sportiva.

Il campionato, presentato ufficialmente presso il Porsche Experience Center di Franciacorta, si svilupperà attraverso un format spettacolare in stile “time attack” e vedrà le Taycan Turbo GT dotate del pacchetto Weissach affrontarsi in pista. Questa nuova competizione sarà parte integrante della stagione agonistica 2025 e condividerà i weekend di gara con la celebre Carrera Cup Italia, offrendo uno scenario unico che unisce tradizione e innovazione.

Una rivoluzione elettrica nelle corse



La Porsche Taycan Cup rappresenta un passo fondamentale verso l’evoluzione delle competizioni, dimostrando che l’elettrico non è solo una tecnologia del futuro, ma è già capace di offrire un’esperienza di guida estremamente emozionante. Come ha sottolineato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia: "La Taycan, con la sua coppia immediata e reattività senza precedenti, offre un’accelerazione mozzafiato. Questo campionato è l’occasione perfetta per esplorare le potenzialità dell’elettrico in un ambiente competitivo."

La Taycan Turbo GT che sarà protagonista del monomarca è equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, appositamente sviluppati per le vetture elettriche. Questi pneumatici sono parte integrante della tecnologia Pirelli Elect, progettata per garantire le migliori prestazioni anche su vetture elettrificate.

Tecnologia da pista: Il pacchetto Weissach



La Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach è stata concepita per le sfide in pista. Grazie alla riduzione del peso, ottenuta eliminando equipaggiamenti non necessari come i sedili posteriori, e all'introduzione di soluzioni aerodinamiche avanzate, questa versione della Taycan si distingue per prestazioni superiori. Con una potenza massima di 1.108 cavalli in modalità Launch Control, la vettura è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,2 secondi, rendendola la Taycan più veloce mai prodotta.

Il pacchetto Weissach non solo migliora le prestazioni dinamiche, ma introduce anche caratteristiche di derivazione racing come l’Attack Mode, che permette di aggiungere 120 kW di potenza per 10 secondi, un richiamo diretto alla tecnologia utilizzata da Porsche nella Formula E con la sua 99X. Questo sistema, azionato tramite una leva dietro il volante, rappresenta un elemento distintivo per i piloti della Taycan Cup, permettendo loro di ottimizzare le prestazioni in momenti cruciali delle gare.

Prestazioni da record



La Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach ha già mostrato le sue straordinarie capacità stabilendo record di velocità su circuiti leggendari. Nel febbraio 2024, ha conquistato il titolo di auto elettrica di serie più veloce sul circuito Weathertech Raceway di Laguna Seca con un tempo di 1’27”87. Questo risultato si aggiunge al record precedentemente stabilito al Nürburgring, dove la Taycan Turbo GT ha completato un giro della Nordschleife in 7’07”55.

Prossimo debutto nel 2025



Con la Porsche Taycan Cup, l’iconica casa automobilistica tedesca compie un ulteriore passo verso l’elettrificazione, dimostrando che performance ed emozione possono coesistere anche nell’era elettrica. Il debutto della competizione è previsto per la stagione 2025, e condividerà i riflettori con la Carrera Cup Italia, offrendo uno spettacolo motoristico che si preannuncia avvincente e innovativo.