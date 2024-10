Gruppo FS: nasce 'Regionale', il nuovo brand di Trenitalia per il trasporto urbano

Gruppo FS: Trenitalia presenta 'Regionale', il nuovo brand per un trasporto ferroviario sostenibile e accessibile nelle città e nelle regioni italiane

Trenitalia lancia oggi “Regionale”, un nuovo brand che rappresenta un importante passo avanti per il trasporto ferroviario nelle città e regioni italiane. Presentato presso la stazione di Roma Ostiense dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, “Regionale” non è solo un marchio distintivo, ma un vero e proprio impegno verso pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Il brand si propone di rafforzare l’attenzione del Gruppo FS su sostenibilità, accessibilità, innovazione e, soprattutto, sul benessere delle persone che scelgono di muoversi in treno.

Negli ultimi 15 anni, il trasporto regionale di Trenitalia ha vissuto una profonda trasformazione, con l’introduzione di nuovi treni e servizi sempre più orientati all’intermodalità. Grazie a un impegno costante e a una stretta collaborazione con le Regioni, sono stati stipulati Contratti di Servizio di lunga durata, che hanno facilitato la consegna di 500 treni regionali e hanno avviato un processo di rinnovamento in continua evoluzione. Entro il 2027, il numero di nuovi convogli supererà i 700, comprendendo treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi. Questi sviluppi sono supportati da un investimento di oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta e ulteriori 3 miliardi destinati a tecnologie e manutenzione avanzata.

Il nuovo brand si distingue per il colore verde e le linee morbide e pulite, simboli di un approccio semplice e sostenibile. Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, “Regionale” si propone di affrontare le sfide future con un forte focus sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per celebrare il lancio di questo nuovo marchio, il 4 e 5 ottobre si terrà il Rebel Revolution Fest al Parco Schuster di Roma, un evento all’insegna della musica e dello spettacolo, in collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta.