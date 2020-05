Dating online: statistiche mondiali e boom nelle ultime settimane

Quello del Dating online è un mondo enorme e dalle infinite sfaccettature, un settore che ha sempre goduto di una certa importanza da che sono diffuse le connessioni ad Internet e che ovviamente, nel corso del tempo, è mutato sotto molteplici punti di vista.

Che cos'è il Dating online?

La parola inglese "dating" significa incontri e quando si parla di Dating online si fa quindi riferimento a tutte le conoscenze che si concretizzano in rete nell'ambito di apposite piattaforme.

Una conoscenza online può restare circoscritta ad un dialogo in rete oppure può evolversi in diversi modi: ci può essere un incontro dal vivo, si può vivere un'avventura con poco impegno oppure si può avviare una vera e propria storia d'amore e non sono certo poche le coppie di sposi che devono il loro incontro a degli appositi siti web.

Questo fenomeno riguarda tutto il mondo e in rete sono presenti un'infinità di siti ed App di dating, basti pensare che il sito Internet perfect.is, un vero e proprio motore di ricerca dedicato, rileva ed analizza oltre 50.000 piattaforme di questo tipo.

Una ricerca condotta da questa risorsa internazionale, peraltro, merita di essere considerata un vero e proprio punto di riferimento per chi vuol avere un quadro globale relativo al mondo del dating: questo studio è molto recente, riguarda infatti il 2019, e ha fatto emergere diversi aspetti interessanti.

La categoria "incontri personali" è al primo posto

Anzitutto, per quel che riguarda le varie tipologie di piattaforme, al primo posto figurano quelle riguardanti gli incontri personali, seguite da quelle relative a incontri per adulti e, al terzo posto, da quelle di incontri omosessuali, da intendersi sia come incontri tra uomini che tra donne.

Lo stesso team di ricerca, tuttavia, specifica che questo risultato è prettamente indicativo, per il semplice fatto che un sito web o un'applicazione di Dating può rientrare contemporaneamente in più categorie: volendo fare un esempio, una App di incontri per adulti può abbracciare anche la categoria degli incontri omosessuali.

Predominano siti ed App a pagamento

Lo studio in questione distingue le tipologie di App e siti web di dating in 3 categorie: quelli gratuiti, quelli a pagamento e quelli "freepremium", ovvero gratuiti ma a pagamento per specifiche funzioni.

Al primo posto, peraltro con un notevole distacco, si trovano i siti a pagamento, segno evidente del fatto che l'utente medio è ben disposto a pagare pur di avere la possibilità di fare delle conoscenze interessanti online, mentre le altre due tipologie di sito tendono ad equivalersi.

Altre statistiche interessanti

Tra le lingue supportate da questi siti Internet troviamo al primo posto l'inglese, e ciò non desta certo alcuno stupore, il "podio" si completa con il tedesco e lo spagnolo; è interessante sottolineare che i siti web in lingua italiana figurano al sesto posto.

La grande maggioranza di queste piattaforme è accessibile da Mobile, oggi d'altronde sarebbe inimmaginabile riuscire ad ottenere successo senza valorizzare le navigazioni da smartphone e device analoghi, allo stesso la maggioranza di esse può vantare un numero di utenti iscritti molto cospicuo.

Il boom delle ultime settimane: i dati di Matchgroup

Il particolare periodo storico che stiamo vivendo sta avendo dei risvolti importanti nei confronti del mondo del Dating: dal momento che tantissime persone al mondo sono costrette a restare a casa per via dell'emergenza sanitaria, l'interesse verso questi strumenti online non può che crescere e la conferma arriva da Matchgroup, gruppo societario che gestisce, oltre alla famosissima applicazione Tinder, anche App e piattaforme analoghe quali OkCupid e Match.com.

Nelle ultime settimane, Matchgroup ha riscontrato dei dati molto interessanti: il numero medio di messaggi giornalieri è cresciuto del 27% e lo "swipe", ovvero il classico movimento con cui si comunica alla piattaforma l'interesse verso un determinato utente, è cresciuto ben del 37% da parte degli utenti trentenni.

Altri dati importanti sono quelli riguardanti la crescita delle donne iscritte, e questo è assai rilevante dal momento che nel Dating online il numero di donne e uomini tende ad essere sbilanciato nei confronti di quest'ultimi, inoltre Tinder ha registrato un business superiore del 31% nel primo trimestre del 2020 in rapporto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Per soddisfare al meglio il numero di utenti sempre più elevato, nonché la volontà di uomini e donne di potersi conoscere più approfonditamente anche in un periodo in cui l'emergenza sanitaria non consente di farlo di persona, Matchgroup ha annunciato di avere in programma di offrire ai propri iscritti la possibilità di dialogare con gli altri anche attraverso un'innovativa videochat.