Il fascino del Wagyu giapponese, la carne più buona del mondo

Lei aveva deciso di rimettersi in gioco, qualcuno direbbe “sul mercato”. L’ultima cena insieme a un uomo risaliva a quando stava ancora con suo marito, circa un anno prima. Lui invece era più spavaldo. Da quando si era separato aveva conosciuto diverse donne e aveva speso molte cene in dolce compagnia. Dopo essersi conosciuti in rete, quella sera si vedevano per la prima volta dal vivo. L’aveva invitata a cena. Un suo amico aveva suggerito il bellissimo ristorante dove si erano appena accomodati: lì avrebbe fatto una fantastica figura, “altro che i finti ristoranti di sushi dove porti le tue amiche!”. In effetti il posto era davvero bello, elegante – il miglior ristorante dove fosse mai entrato. Anche lei rimase colpita dagli arredi, dal maître austero in abito nero, dall’esposizione delle carni di ogni genere e Paese. Si sorridevano, lei leggermente imbarazzata, lui ostentando sicurezza. Il sottofondo musicale, caldo e intimo, era Chet Baker.

Il cameriere arrivò troppo presto: intenti nel conoscersi meglio, i due non avevano nemmeno aperto il menù. Nonostante ciò, con una certa sicumera, lui aprì le danze: “Per me un bel filetto!”.

Poi toccò a lei. “La signora desidera?”. “Non saprei… Ho visto tanta bella carne in vetrina…”.

“Beh, questo è un ristorante specializzato in carne, ha una preferenza? Desidera un consiglio?”, domandò il cameriere.

Non voleva tergiversare, il suo compagno era stato così sicuro nella scelta... Del resto era una donna, non una ragazzina, voleva dare un’immagine solida di sé: “Naturalmente, vorrei la più buona!”. Sorrise per smorzare il tono deciso, fece anche l’occhiolino. La tromba di Chet Baker amalgamava i loro spiriti.

Il cameriere, però, fece ciò che non si dovrebbe mai fare davanti a un ordine non specifico: diede retta alla cliente. “Facciamo una bella bistecca di wagyu giapponese? È sicuramente la più buona".

Lei non sapeva di cosa si trattasse e nemmeno il suo accompagnatore. “Ok, se è la migliore va benissimo”.

Quando il cameriere domandò quali contorni portare, lei chiese immediatamente delle patate al forno, mentre lui… Lui aprì – finalmente – il menù e buttò l’occhio sulla wagyu: duecento euro di bistecca! DUECENTO! Fece rapidamente un calcolo: duecento la sua bistecca, trenta il filetto, dieci ciascun contorno, quaranta il vino che costava meno, poi l’acqua, il coperto… E se dopo voleva il dolce? E il caffè? Veniva una cena da oltre trecento euro. Non ce li aveva mica quei soldi, quando portava una donna a cena di solito spendeva al massimo cento euro in due. Ma dove cavolo l’aveva mandato, il suo amico maledetto? Altro che bella figura! Doveva trovare una soluzione.

Cominciò a pensare…

Cosa succederà? Cercherà di annullare l’ordine? Le confesserà di non avere abbastanza denaro per quel ristorante? Scapperà fingendo di andare in bagno?

In qualsiasi caso finirà male.

Ma qui non ci interessa capire il finale della vicenda, bensì comprendere cosa ha rovinato una nuova potenziale storia d’amore: LA WAGYU GIAPPONESE!

È lei che potrebbe depauperarvi senza avviso e rovinare una cena di coppia!



Ma è sempre lei che potrebbe regalarvi l’esperienza più sublime e magica che la carne possa donare, una esplosione di aromi e gusto per le papille gustative, un’emozione commovente.

Sapete cos’è? L’avete mai assaggiata? Vi piace?

Allora: Wagyu significa semplicemente bovino giapponese (WA=GIAPPONE; GYU=BOVINO). Non identifica una razza, ma dei bovini che producono carne di elevatissima qualità. Sono caratterizzati da una intensissima marezzatura – l’infiltrazione di grasso intramuscolare –, da una marmorizzazione estrema della carne.

Il termine non è né maschile né femminile, perché nella grammatica giapponese non esiste la distinzione di genere (e nemmeno di singolare e plurale). In italiano sarebbe corretto definire “il” wagyu quando si parla dell’animale, cioè il manzo, e “la” wagyu quando si tratta della bistecca, ma ognuno faccia come vuole. Lo faccio anch’io.

Ci sono quattro razze che coi secoli sono diventate autoctone giapponesi (nonostante a suo tempo vennero incrociate con bovini europei) e con le quali si produce carne wagyu: sono la Kuroge, la Mukaku, la Akage e la Tankaku. Esse hanno a loro volta delle sottorazze.

In generale la stragrande maggioranza di wagyu è appartenente alla razza nera Kuroge, poiché questa razza tende a raggiungere più facilmente una marezzatura elevata.

Al ristorante mi chiedono spesso: “Avete il Kobe?”

Io rispondo: “No, ma abbiamo la Miyabi di Kyoto, la preferisco”

“Ma è sempre quella massaggiata? Quella che beve la birra e che ascolta la musica classica?”

“Sì, proprio lei (lui?)”, anche se non è vero che lo massaggiano né che beve birra (sulla musica: boh!).

A volte vengono massaggiati gli arti per evitare i crampi, data la stanzialità nelle stalle. A volte viene anche messa della trebbia di birra nel foraggio per ingrassare meglio l’animale, facendogli aumentare l’appetito. Ma non è la regola, non sono coccole, e non sono sbronze.

In Giappone, ogni razza e sottorazza di wagyu viene allevata in zone ben definite e con un proprio disciplinare, ed è infatti la zona a dare usualmente il nome alla carne.

Il famoso Kobe, per esempio, è un manzo di razza Tajima (sottorazza del Kuroge) allevato nella prefettura a cui appartiene la città di Kobe, da cui appunto prende il nome.

Il Miyabi di Kyoto è la stessa razza del Kobe (Kuroge), ma allevato nella prefettura a cui appartiene la città di Kyoto: stessa razza, ma ambiente e disciplinare diverso, e, dunque, nome diverso.

Quindi: Kobe e Miyabi sono due tipologie differenti di wagyu di razza Kuroge.

Il gusto e la qualità della carne cambiano a seconda della tipologia di manzo wagyu, della zona in cui è allevato, dell’allevamento specifico e soprattutto del disciplinare.

Ma perché la carne del wagyu è così marmorizzata? Sembra esserci più grasso che muscolo.

Questo dipende in primis dalla genetica dell’animale, poi dalla selezione dei capi “più grassi” che vengono fatti incrociare, in ultimo dallo stile di vita del bestiame, dal foraggio e dal modo di allevarlo.

Naturalmente è la texture di grasso intramuscolare a renderne caratteristico il gusto: ad esempio, nella wagyu Miyabi è vanigliato e dolce, con note di nocciola o mandorla. Si tratta di un grasso per lo più insaturo, con bassissime percentuali di colesterolo e ricco di preziose sostanze, come l’acido oleico (omega 9) oppure il venerato omega 3. Il grasso inizia a fondersi già intorno ai 25°C permettendo l’esperienza di sentirlo sciogliere da crudo sulla lingua. Ve lo consiglio!

La carne di wagyu è senza ombra di dubbio una delle migliori che si possano assaporare, non ha eguali nella consistenza e nell’aromaticità: direi che è davvero un unicum, nonostante tra le varie tipologie di wagyu esistano poi differenze di sapore e morbidezza.

Più l’animale vive “rilassato”, più la carne è buona: questo è ciò che si dice (anche perché non possiamo chiederlo al manzo). Negli allevamenti di wagyu gli animali sono abbeverati con acqua di sorgente, a volte riscaldata d’inverno e refrigerata d’estate; nei primi mesi di vita, nella prefettura di Kyoto vengono cibati con erba timotea per preparare lo stomaco al futuro nutrimento di cereali ultraselezionati, in particolare paglia di riso, mais e orzo. Niente antibiotici e schifezze varie. Sono vietate.

I capi restano sempre insieme per evitare che la separazione li stressi. Le stalle sembrano sale operatorie, pulitissime, e sono cosparse di trucioli di cipresso e cedro, che sono balsamici e tengono caldo lo stomaco quando il bovino si adagia al suolo permettendogli una migliore digestione. Gli allevamenti di wagyu riflettono pienamente lo zelo giapponese. È così che, per ora, nessun altro Paese al mondo è riuscito a replicare l’eccellenza del Sol Levante.

Esistono allevamenti di wagyu anche fuori dal Giappone, sono pochi e possono fregiarsi di tale nome solo perché nella “linea di sangue” dei capi vi è una delle razze “pure” nipponiche. Dagli anni Novanta il Giappone ha infatti vietato l’esportazione di bovini appartenenti alle razze wagyu e del loro seme, essendo il wagyu una ricchezza nazionale da proteggere. Chi però ha acquistato animali o il loro seme prima del divieto può ancora proclamare una sorta di pedigree wagyu per il suo bestiame. Manca però il terroir giapponese, lo stile e l’abnegazione che ne fanno l’espressione massima di questo tipo di prodotto.

Quando l’animale viene macellato (in genere tra i 20 e i 36 mesi), gli ispettori danno un valore qualitativo alle carcasse attraverso un punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 5: sotto il 3 non viene nemmeno considerata carne wagyu. Esiste anche una scala di rendimento dell’animale che va da “C” ad “A”, dove “A” è il massimo. Quando sentite parlare di wagyu A5, bene: quello è il top!

Per non farsi mancare nulla, gli ispettori utilizzano un’ulteriore scala che valuta quantitativamente il grasso intramuscolare: è la BMS (Beef Marbling Score) e va dal minimo di 1 al massimo di 12. Il grasso però deve essere valutato anche dal punto di vista qualitativo, della lucentezza, della texture, della temperatura di fusione e di altri fattori che nel BMS non compaiono, e che sono influenzati dalla provenienza geografica della carne. La marezzatura non deve dunque essere solamente fitta, ma anche “buona”. Se un wagyu è classificato A5, ciò significa che il suo BMS è comunque superiore a 8. Insomma, cercate di mangiare A5 se potete.

Tutto questo ha un prezzo: ce l’hanno le razze, che sono poche e tracciate da appositi registri, ce l’hanno gli allevamenti curati nei minimi particolari, ce l’hanno gli spazi per i pascoli, che in Giappone sono pochi (in Giappone, di spazio, non ce n’è), ce l’ha l’esclusività del prodotto, ce l’ha l’attuazione di disciplinari severissimi, ce l’hanno le materie prime richieste e così via.

La vera wagyu giapponese costa tanto, ed è giusto che sia così: quando costa poco (e non è buon segno!) si aggira intorno ai 200 euro al chilo. La media va dai 250 euro ai 450 euro al chilo, in particolare per le lombate. Ci sono estremi da 1.000 euro al chilo giustificati dal luogo, dalla preparazione o dal servizio di tagli particolari ed esclusivi.

Se vi capita, assaggiatela. È vero, il costo è alto, ma nei ristoranti dove è presente spesso la wagyu viene proposta anche in piccole porzioni come degustazione e in questo caso la cifra è sicuramente abbordabile.

Consiglio di provarla, perché è un concentrato di aroma, perché dopo aver morso la crosticina croccante, esplode una tenera e calda crema, dolce e saporita allo stesso tempo – una goduria per il palato! Provatela, perché non esiste nulla di simile.

Assicuratevi, però, che sia giapponese: solo così capirete cos’è la wagyu. E se poi vi appassionerete, beh, allora non dovrete fare altro che scoprire le varianti nipponiche di wagyu: Miyabi, Miyazaki, Hida, Kobe, Kagoshima, Matsusaka eccetera.

Una curiosità: in Giappone si mangia carne solo dalla metà dell’Ottocento. A dire il vero, fino al sesto secolo i giapponesi la mangiavano, in particolare la selvaggina. Con l’introduzione del buddismo, però, la dieta divenne per lo più vegetariana, ad eccezione del pesce, che rimase una notevole fonte di sussistenza. I bovini divennero esclusivamente animali da soma per il duro lavoro nei campi, e questo ne aumentò la sacralità. Cibarsi di un manzo era impensabile, tranne per i fortunati nobili e soldati al servizio dell’Imperatore presso la corte di Kyoto, esclusi dal divieto grazie al ruolo militare e alla posizione sociale.

Solo mille e duecento anni più tardi, nel 1872, l’imperatore aprì l’arcipelago alla modernità e consentì la dieta animale, creando grande scalpore e shock nel Paese. A piccoli e difficilissimi passi, la cucina nipponica si arricchì dunque della carne, che divenne parte integrante della cultura culinaria. A massima dimostrazione di ciò, le leggende nate intorno all’allevamento del wagyu: massaggi, birra, sakè, musica classica.

Per concludere:

W il vero wagyu giapponese! E se siete al ristorante, prima di ordinarlo, guardate il prezzo: fatto questo, fregatevene e mangiatelo, perché ne vale la pena – “a qualsiasi costo”!

NOTA: ringrazio Paolo Tucci di Tucci Atelier Gastronomico, uno dei massimi esperti italiani sul tema wagyu, per aver supervisionato questo articolo.