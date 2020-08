Arriva il test di INNOLIVING Spa che rileva il Covid dopo 24/48 ore

Un bel passo avanti rispetto al RAPID TEST “Pungidito”, che INNOLIVING Spa è stata la prima in assoluto a lanciare con grande successo in Italia, perché ora parliamo di un RAPID TEST TAMPONE , molto più facile da eseguire e con risultati estremamente veloci e attendibili.

"Innoliving è un'azienda che ha acquisito competenze importanti nei test rapidi e si pone come interlocutore privilegiato nel mondo della sanità- dice Danilo Falappa Direttore Generale di Innoliving - Questo nuovo test rapido, che consente di rilevare la presenza del virus anche a sole 24/48 ore dall' aver contratto l'infezione, attraverso il semplice prelievo di un campione naso - faringeo viene a colmare una esigenza particolarmente sentita in questo momento dal Ministero e dalle strutture sanitarie italiane."

Come il precedente Rapid Test commercializzato da Innoliving (e già utilizzato da centinaia di strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, tra cui il Gruppo KOS-Santo Stefano, l’Ospedale Sacco di Milano sotto la guida del Prof. Massimo Galli e dal Milan Calcio), anche questo nuovo Rapid Test è prodotto dalla Multinazionale Cinese Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd , quotata in Borsa al Nasdaq (uno dei più grandi produttori di Test in Vitro al mondo).

Lo annuncia Innoliving Spa che è stata la prima azienda in Italia ad iscrivere al Ministero della Salute un Test Rapido per Covid. Il nuovo test, bastato sul tampone naso-faringeo, ha il vantaggio di un prelievo rapido e semplice, e di una risposta accurata già dai primi giorni dopo aver contratto il virus: infatti consente un rilevamento del Virus molto precoce (24/48 ore dopo aver contratto l'infezione).

CHI E' INNOLIVING

Innoliving, con sede ad Ancona, è un'azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L’azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l’acquisizione del marchio Medifit, un ramo d’azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico.

Nel 2013 l’azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d’uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L’ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l’azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate.

Via Merloni, 9 - 60131 Ancona, Italia Tel +39 071 28 67 616