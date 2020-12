Avv. Antonio Papi Rossi. Incontro online Aiuti Pubblici. Aiutiamo i più deboli

L’emergenza COVID-19 sta riportando all’attenzione il tema della povertà e dell’uguaglianza, che è prima di tutto il tema del welfare e di una effettiva politica ridistributiva. Sul tema degli aiuti pubblici si è innestato un complesso contenzioso giudiziario (in particolare per quanto riguarda l’esclusione degli stranieri da molte prestazioni) che ha coinvolto tutte le Alte Corti e del quale APN Avvocati Per Niente è stato protagonista. Nel contempo si affacciano proposte di modifica legislativa che meritano di essere considerate da un’associazione che ha come mission la tutela dei più deboli.

Mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30

Antonio Papi Rossi

Avvocati Per Niente ti invita a partecipare mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30 all’incontro online “Aiuti Pubblici. Tuteliamo i più deboli”. Ad introdurre i lavori sarà il Presidente dell’associazione Avv. Antonio Papi Rossi. A fare il punto sulla situazione del contenzioso giudiziario e sulle novità legislative sarà l’Avv. Alberto Guariso.

Per seguire la diretta Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85724610776 oppure: https://lnkd.in/dgZPSP2

L’Associazione «Avvocati per niente» ONLUS è un’associazione di volontariato costituita nel 2004 per volontà di alcuni avvocati particolarmente sensibili allo svolgimento di una pratica legale attenta ai diritti fondamentali e di enti del privato sociale che “incontrano” situazioni di disagio e promuovono interventi di aiuto a diversi livelli.

Per accedere all’assistenza legale è necessario che le persone siano già assistite da uno degli enti fondatori (Fondazione Caritas Ambrosiana, Associazione Cena dell’Amicizia, Fondazione San Carlo Onlus , Fondazione San Bernardino Onlus e Fondazione Casa della Carità) e che sia lo stesso ente a fare la segnalazione.

Gli enti contattano l’associazione descrivendo la situazione nel rispetto della privacy e con il consenso della persona assistita.

Per informazioni contattare l’associazione alla seguente mail info@avvocatiperniente.it.

APN si occupa di:

Famiglia e Minori – procedure di separazioni legali, di divorzi, di regolamentazione gestione figli nelle coppie di fatto (ricorsi ai sensi degli artt. 366-317bis cc), procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni. I soci dell’associazione hanno cura di concordare con la singola persona percorsi di tutela per lei sostenibili e di favorire, dove è possibile interventi di rete con i servizi territoriali coinvolti.

Violenza di genere – l’associazione collabora con Caritas e con Farsi Prossimo società cooperativa sociale onlus, all’interno della Rete Antiviolenza della città di Milano. Oltre alla consulenza e assistenza legale alle donne vittime di violenza, nel caso in cui le donne siano cittadine straniere le si assiste nella procedura prevista dall’art. 18bis d. lgs 286/98 e succ mod. per il rilascio del permesso di soggiorno speciale per vittime di violenza di genere.

Diritto civile e amministrativo – sovrindebitamento dei privati, sfratti, rapporti con la pubblica amministrazione.

Diritto dell’immigrazione: – consulenza e assistenza nelle procedure di cittadinanza italiana, di protezione internazionale, richiesta di autorizzazione al TM ex art. 31 d. lgs.286/98 e succ mod, ricorsi contro dinieghi di permessi di soggiorno, ricorsi contro espulsioni.

AZIONI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PER NAZIONALITA’

L’associazione mantiene vigile l’attenzione sul territorio sul tema della discriminazione. Da anni è attiva nell’individuazione e la promozione di “cause strategiche” che coinvolgano interessi generali di giustizia in particolare nel campo della tutela dei diritti fondamentali e della non-discriminazione. Si tratta di cause ove l’obiettivo perseguito è non solo la tutela della vittima, ma anche la rimozione di atti, provvedimenti o comportamenti di portata generale, al fine di evitare che altri possano subire analoghe conseguenze e di ripristinare i valori fondamentali di uguaglianza, libertà e dignità personale garantiti dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario e internazionale.

Contatti

Associazione Avvocati per Niente ONLUS

Sede legale: Via San Bernardino 4 – 20122, Milano.

Sede operativa: Piazza San Giorgio, 2 – 20123, Milano.

Recapiti: tel. 0276316718; fax 0276313016 e-mail: info@avvocatiperniente.it