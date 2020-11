Cortina Fashion Weekend 2020, un’edizione "responsabile" dal risvolto benefico

I colori dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021 vestono la Regina delle Dolomiti. Vuole essere un forte segno di fiducia nel futuro e di coraggio, questo Fashion Weekend 2020. La manifestazione, arrivata alla sua decima edizione e organizzata dall’Associazione Cortina For Us, è stata voluta e sostenuta da tutti i suoi soci: imprenditori, commercianti del territorio, albergatori e impiantisti desiderosi di mostrarsi attivi e predisposti al mutuo soccorso. Dal 4 all’8 dicembre, a Cortina va in scena la “moda”, ma con un abito differente dal solito. La Regina delle Dolomiti, nota per il glamour dei suoi eventi, cambia abito e, come tutte le dive si adatta al momento e si rimbocca le maniche, proprio come i suoi abitanti.

Fondazione Cortina 2021

La sinergia instaurata negli anni con il Comune di Cortina e con Fondazione Cortina 2021, organizzatrice dei Mondiali di sci alpino in programma dal 7 al 21 febbraio, si è dimostrata fondamentale per questo complesso 2020. Il sostegno e la collaborazione tra le parti risultano imprescindibili in un momento come quello che stiamo vivendo.

Si è deciso di confermare anche quest'anno il Cortina Fashion Weekend, nonostante le difficoltà e le restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, per raggiungere un grande obiettivo: aiutare in maniera concreta la Onlus bellunese Insieme si Può, nel suo progetto Povertà a casa nostra. Un supporto ad alcune famiglie del territorio, ormai alla soglia della povertà, nelle spese essenziali, come: i trasporti, le cure mediche, le bollette e la spesa alimentare.

Etica e coscienza

“Etica e coscienza” sono le parole chiave che hanno guidato l’ideazione di tutto l’evento. Sono state escluse dal programma tutte le occasioni che avrebbero potuto generare assembramento e la proposta finale rispetta e sostiene ogni direttiva presente nell’ultimo DPCM. Un progetto, quindi, di stampo digital quello di quest’anno, che “avrà luogo” soprattutto sui Social insieme a CORTINA FOR US – Associazione non a scopo di lucro.

Molte le iniziative messe a punto da Cortina For Us, che verranno pubblicate e condivise agli inizi di dicembre con tutti i loro follower: video, interviste, giochi e tanti altri format che riusciranno a farci amare questa terra ancora di più, facendoci scoprire il suo legame con l’affascinante mondo della moda.

Dal 4 all’8 dicembre

In loco, invece, durante il ponte dell’Immacolata, il paese si vestirà per celebrare le feste insieme ai residenti e ai fortunati turisti che ogni anno, in questo periodo, riempiono le seconde case e gli hotel della Valle. Installazioni di video mapping e diversi ledwall decoreranno Corso Italia, donandogli una luce

natalizia con l’augurio di infondere speranza negli animi dei passanti.

Fondamentale il supporto ricevuto da Fondazione Cortina 2021, che ancora una volta crea sinergie

con le realtà locali per il territorio stesso,

Comitato Organizzatore dei Mondiali di sci alpino

Gli allestimenti di questa edizione del Fashion Weekend saranno curati dal Comitato Organizzatore dei Mondiali di sci alpino. Il blu, l’oro e il tricolore, insieme all’iconico fiocco di neve e allo scudetto, vestiranno il centro del paese per tutta la stagione invernale in arrivo.

Rehegoo Music, nota etichetta discografica inglese, sarà anche per questa edizione partner dell’evento, curando la regia musicale con un programma che animerà il centro cittadino fino alla fine delle feste natalizie. Anche quest’anno, durante il Fashion Weekend, Rehegoo Music premierà con una borsa di studio il vincitore del concorso “Miglior Compositore” istituito dal Conservatorio Cesare Pollini, di Padova.

Tra gli sponsor confermati UnipolSai, agenzia Zandonella, sempre al fianco dell’associazione Cortina

For Us nella promozione del territorio ampezzano.

Giampietro Ghedina, Sindaco di Cortina

"Con Cortina Fashion Weekend si inaugura ufficialmente la stagione invernale di Cortina d’Ampezzo. È un appuntamento che riversa nel cuore di Cortina il glamour, la ricercatezza e l'eleganza esclusiva e che attrae ogni anno ospiti nazionali e internazionali di gran pregio. In questo anno, però, assume una dimensione particolare, che ha richiesto uno sforzo notevole per la realizzazione di un format senza precedenti. Vivremo un'edizione totalmente virtuale e multimediale, che ci garantirà il piacere di gustarne l'atmosfera in piena sicurezza e di continuare a trasmettere i valori del Made in Italy, di cui Cortina, da sempre, rappresenta un baluardo per i suoi più alti livelli di artigianato, di ricerca e di creatività” dichiara Giampietro Ghedina, Sindaco di Cortina.

Valerio Giacobbi, Fondazione Cortina 2021

"Il Fashion Weekend di Cortina sta diventando ormai una bella "tradizione italiana". Già solo farlo, con tutte le condizionalità imposte dalla situazione che viviamo, è un segnale di fiducia e speranza che viene lanciato al territorio, ma anche al Paese e al mondo del turismo, un settore così gravemente colpito da questa pandemia. È in questo spirito che Fondazione Cortina 2021 sposa in particolare quest'anno il progetto, al fine di creare un clima positivo e di ottimismo verso i prossimi Mondiali che porteranno Cortina alla ribalta mondiale per 15 giorni e verso cui continuiamo a lavorare con tutte le forze" aggiunge Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato Fondazione Cortina 2021.

Franco Sovilla, Cortina For Us

“La spinta a portare avanti il Fashion Weekend ce l'hanno data tutti i soci e i rappresentanti delle nostre collaborazioni, che a gran voce hanno chiesto di tenere viva Cortina, preoccupati sicuramente dello scenario che potrebbe delinearsi a breve giro, con un mondiale di sci alle porte. Il desiderio comune è che tutto vada per il meglio, non solo per i singoli, ma per tutto il sistema Cortina” conclude Franco Sovilla, Presidente di Cortina For Us.



L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 6 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci operativi, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina delle Dolomiti.

www.cortinaforus.it

Facebook_Instagram: cortinaforus