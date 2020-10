"Dominanza Digitale significa Performance Marketing" dichiara Mattia Cozzetto

Negli ultimi tre anni Dominanza Digitale ha avuto un successo tale da permettere di espandersi anche oltre il territorio italiano. La missione di questi ragazzi, tutti giovanissimi, è anche il loro core business, cioè portare a performance i clienti che li scelgono.

“People and partnership before profits” sono i loro valori; la squadra e i partner restano sempre al primo posto. “Con il nostro Team condividiamo tutto, dalla formazione al tempo libero” dice Mattia Cozzetto, Amministratore Delegato di Dominanza Digitale “I nostri risultati sono il carburante della crescita dei nostri clienti e di conseguenza della nostra crescita. Sin dal 2015 ad oggi abbiamo sempre pensato, agito, immaginato in grande, ma la differenza l’ha fatta il duro lavoro, che ogni giorno ci rende fieri di aver creato e far parte di questa azienda”.

Dominanza Digitale significa Performance Marketing

Dopo tre anni Dominanza Digitale è diventata leader del settore. “Dominanza Digitale è nata circa 4 anni fa a Roma; alla base il desiderio di creare una vera e propria azienda che, grazie ai social, facesse accrescere il fatturato dei clienti sino a farli diventare partner” aggiunge Cozzetto “è un nuovo modello di lavoro, più vicino alla mentalità americana, ma con i valori italiani. Sin da subito abbiamo notato quali fossero i problemi di questo settore e soprattutto quelli che il cliente percepisce. Aumentiamo il fatturato e le performance formando il target dei clienti e soddisfacendo tutte le esigenze, sito, video, social, foto, tutto in uno”.

Un supporto di business

Uno dei punti di forza di Dominanza Digitale è quello di creare un supporto di business che molti non sono in grado di soddisfare; aumentando la visibilità, cresce anche il fatturato, i clienti sviluppano nuove aree, le vendite vengono spalmate su nuove aree che prima erano inesplorate. E’ una dilatazione del target, un ampliamento della Rete. "Chi viene da noi spesso ci chiede di vendere di più al suo target. Ma a noi piace proporre anche la creazione di nuovi target di clientela e vendere su più piani”.

Un Master Universitario

Tra i focus innovativi -come prima digital agency ad aver creato questo progetto- l'ideazione di un Master Universitario di primo livello nel settore del digital marketing; “garantisce, subito l’inserimento nel mondo del lavoro” continua Cozzetto.

Dominanza Digitale, nata a Roma, comprende 5 soci, tutti tra i 26 e i 32 anni, con la voglia di condividere tutto, ma ciascuno con la sua competenza specifica.

Mattia Cozzetto

“Oggi ognuno ha un’area che è come una micro azienda; Alessandro, Jacopo, Matteo e Francesco sono le colonne portanti dei goal che ogni giorno l’azienda fa” - sottolinea Mattia Cozzetto “Chi fa performance deve essere il primo cliente di se stesso, ecco perché abbiamo deciso di intraprendere nuove realtà aziendali che grazie al lavoro di Dominanza crescono ogni giorno. La riflessione è sempre la stessa: chi è in grado di far crescere i clienti dovrebbe farlo anche sulla sua azienda. Gran parte delle nostre attività secondarie vengono intraprese con i nostri partner.” Tra le attività secondarie, non manca l’autonoleggio, un brand di scarpe, diverse partnership con alcune aziende, o la società pugilistica che hanno creato.

Dominanza Tech e Dominanza Management, poi, sono risolutive per la parte imprenditoriale, l’attività di gestione e marketing; incrementare le linee del business è fondamentale. E a breve una sorpresa sul lato Creative con tutto il ramo di foto e video.

"I clienti devono saper diventare partner strategici che noi assistiamo ogni giorno”

Quale è il vostro target?

“Chiunque, corporate, piccole e medie imprese, professionisti e vip: tutti coloro che abbiano voglia di essere più visibili e incrementare il fatturato. A patto, però, che lo vogliano fare con un progetto serio”.



www.dominanzadigitale.it



Via Luigi Bodio 72 -Roma

Via Fabio Massimo 60- Roma

Via Adelaide Bono Cairoli 34 - Milano