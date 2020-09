Exportlounge: favorire aziende ed export. Intervista a Massimiliano Margarone

Durante la pandemia non è stato mai fermo: gli ingegneri sono così, riflettono, meditano, organizzano, creano. E’ questo il caso dell’eclettico Massimiliano Margarone, ideatore di Exportlounge, ovvero una piattaforma per fare business Internazionale senza confini e senza voli.

Disponibile on line in esclusiva per le aziende italiane che desiderano fare affari all’estero e sono alla ricerca di potenziali partner esteri cui proporre servizi e prodotti, Exportlounge è concepita per dare supporto alle aziende e alle Camere di Commercio Italiane all’Estero in questo difficile momento.

Intervista a Massimiliano Margarone

Come definiresti Exportlounge?

“Una risposta concreta e un’opportunità alternativa “allways on” per programmare il proprio business internazionale” dice Massimiliano Margarone “l’esperienza digitale di Exportlounge è il più possibile vicina all’incontro B2B fisico in cui le aziende si incontrano, dialogano e concretizzano gli accordi commerciali”.

Come funziona?

“La piattaforma raggiunge il suo obiettivo, ovvero consentire alle aziende italiane di fare affari all’estero, attraverso la combinazione di tre elementi: la vetrina, i servizi B2B e gli eventi virtuali, che insieme riproducono nel modo più fedele possibile l’esperienza reale del B2B all’estero. Per ogni nazione del mondo dotata di Camera o Agenzia nostra partner, sarà dotata di una piattaforma Exportlounge dedicata.”

Come si presentano al modo le aziende italiane quindi?

“Le aziende gestiscono in autonomia il proprio spazio vetrina in uno spazio vetrina esclusivo e protetto, dominato dalle immagini, dai video, dalle illustrazioni panoramiche, dalle live presentation, sezioni documentali.”

E’ lasciato tutto in mano alla tecnologia quindi? Come si “incontrano” le aziende?

“Exportlounge è la combinazione tra esperti e tecnologia. La piattaforma da la possibilità di conoscere nuovi partner internazionali o accedere agli eventi B2B, attraverso il supporto delle Camera di Commercio. Ciò è possibile richiedendo di essere messi in contatto direttamente dalla vetrina di un’azienda estera interessante. Ad ogni azienda tra l’altro viene assegnato il BMS, Business Matching Score, legato al proprio settore e attività, che consente di calcolare il grado di compatibilità e interazione tra le imprese iscritte. All’interno della piattaforma le Camere di Commercio all’Estero coordinano la ricerca di partner, fornitori e clienti nel Paese in cui operano. Gli esperti camerali all’interno della nazione prescelta selezionano e coinvolgono i potenziali buyer esteri, offrono servizi di consulenza strategica, analisi commerciale e di fattibilità, scounting e supporto linguistico, calendarizzano gli incontri virtuali e li gestiscono, attraverso una dashboard, per valutarne le perfomance.”

A questo punto le aziende si scrivono? Si chiamano con Zoom?

“Tutta l’esperienza si svolge senza lasciare la piattaforma, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza, su infrastruttura completamente italiana. La Camera di Commercio organizza eventi B2B in videoconferenza tra le aziende potenzialmente interessate ad entrare in contatto, con la presentazione live dei prodotti/servizi o propone un incontro in virtual room con più imprese, selezionando quelle già iscritte o invitandone nuove potenzialmente interessate. In tutti gli eventi è sempre prevista la presenza di consulenti e interpreti qualificati delle Camere”.

Quante possibilità offre Exportlounge?

“Ogni azienda accede alla propria virtuale, un vero e proprio “stand” che prevede tre sezioni intuitive visuali: le presentazioni live, l’offerta di prodotti e servizi, il portfolio. Lo stand permette di entrare nelle singole vetrine e aggiornare agevolmente i contenuti, con documenti, video e immagini fruibili anche con strumenti evoluti come il visore AR/VR.

Gli incontri virtuali B2B sono moderati dal team di esperti delle Camere di Commercio e possono avvenire come chiamata diretta peer to peer o in virtual room con live presentation. La comunicazione avviene sia in video conferenza sia in chat. Exportlounge è sviluppata secondo criteri di elevata sicurezza. Prevede l’accesso esclusivamente con account, la riservatezza dei dati secondo la normativa sulla privacy internazionale e la protezione da attacchi informatici”.

Chi puo’ accedere a ExportLounge?

“L’accesso è consentito solo alle aziende che rispettano i requisiti di qualità stabiliti dalla Camera di Commercio all’estero ed è regolamentato attraverso 4 tipologie di Package che forniscono opzioni di utilizzo, servizi e condizioni differenti”.

In epoca di lockdown ed emergenze perché bisogna scegliere Exportlounge?

“Con Exportlounge viene garantita la visibilità in ogni parte del mondo della propria attività secondo criteri di esclusività e valorizzazione della propria offerta per il mondo dell’esportazione. Inoltre viene garantita la presenza virtuale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e della loro esperienza culturale, aziendale, linguistica, nel paese di competenza. L’analisi delle interazioni permette di migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza on line. Inoltre, dettaglio molto importante soprattutto in caso di emergenze, c’è la possibilità di organizzare eventi di business matching senza presenza fisica, oggi più che mai una limitazione al business matching”.

Maggiori informazioni

Sul sito www.exportlounge.com è possibile inserire la propria richiesta di preadesione, valida fino al 30 Settembre. Richieste di informazione e collaborazione possono essere inviate a info@exportlounge.com

Il progetto EXPORTLOUNGE è frutto della cooperazione strategica tra SPX Lab, azienda italiana esperta di tecnologie digitali e le Camere di Commercio all’Estero, in particolare l’ICHAM, al fine di supportare il Made in Italy e favorire l’export internazionale.