Forum HR LAB Human Capital: il 28 maggio in diretta Youtube

Seconda edizione del Forum “HR LAB HUMAN CAPITALE” il 28 maggio in diretta You Tube

Nel contesto della Milano Digital Week il 28 maggio alle 16:30 si terrà la seconda edizione del Forum HR LAB HUMAN CAPITAL in una versione “digitale” sul canale Youtube della SCHOOL OF MANAGEMENT dell’UNIVERISTA’ LUM (Libera Università Mediterranea)

Coordinatore ed organizzatore del convegno il Prof. Angelo Rosa (Coordinatore Scientifico del master di II livello MALLM Labor Law & HR Management oltre che Direttore LeanLAB Università LUM Jean Monnet) dal titolo “HR Manager 5.0: Intelligenza Artificiale e possibili orizzonti dell’umano”.

LA FIGURA DELL' HR MANAGER

In questa edizione in forma tutta digitale, verranno affrontati diversi temi: dall’Intelligenza Artificiale, all’IoT, passando per i “Talenti Ribelli” e la figura del “Maverick” nel 2020, con interventi e testimonianze su come sta cambiando nelle funzioni e nell’operato l’HR Manager del futuro, considerando anche cosa è cambiato nel lavoro dopo questo periodo di pandemia. L’HR MANAGER è una figura molto complessa per le tematiche che è tenuto giornalmente ad affrontare, mixando alta tecnologia e capitale umano, finalizzato alla valorizzazione di nuovi “talenti”, che sono il vero valore all’interno delle organizzazioni aziendali, anche al fine del successo e della redditività dell’azienda stessa, una figura sempre più ricercata all’interno del mondo del lavoro.

RELATORI E IMPRENDITORI

Vasta rappresentanza dei relatori, dal mondo dell’università dal Prof. Fabio Gabrielli (nomination al premio Nobel nel 2015) al Prof. Angelo Rosa passando per il Prof. Francesco Amendolito (Presidente dell’A.G.I. Puglia-Basilicata e premio Labour Awards2015) ; dalle società di recruiting la Dott.ssa Carmela Fiorella (Adecco Group) e il Dott. Vittorio Bonera (Etjca Spa), la parola dei professionisti sarà affidata alla Dott.ssa Marcella Caradonna (Presidente Ordine dei Commercialisti e dei revisori contabili di Milano) parlando del rapporto professionista manager.

Sarà poi la volta delle testimonianze di imprenditori e dei i nuovi manager 5.0 che racconteranno la loro esperienza: il Dott. Roberto Zecchino (Vice-President HR Bosch), il Dott. Piergiorgio Capozza (Brand and communication manager Baglioni Hotels), il Dott. Antonio Martino (Direttore Generale Gruppo ISC).

Chiuderà gli interventi il Prof. Marco Bacini (imprenditore e docente di comunicazione digitale LUM School of Management) che racconterà la sua esperienza di imprenditore, manager, e di fondatore del progetto BE.SOCIAL, un’iniziativa di “social value” in collaborazione con Federazione Moda Italia, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Massimo Torti e la School of Management dell’Università LUM, per offrire formazione gratuita all’utilizzo consapevole e professionale dei social network per i microimprenditori e i negozianti di quartiere, con l’intento di combattere un digital-divide non strutturale ma di competenze.

BE.SOCIAL

BE.SOCIAL un progetto pensato e studiato da tempo ma che mai come dopo questo periodo in cui il corona virus ha fatto da acceleratore verso nuove frontiere di comunicazione, un modo per migliorare l’alfabetizzazione digitale utile anche a fini economici.

Il webinar sarà moderato dal giornalista Dott. Massimo Maria Amorosini. L’appuntamento è fissato il 28 maggio, dalle ore 16:30 al seguente indirizzo web:

https://www.youtube.com/channel/UCJn9R2opbaWQugbaPqT6gFw/live