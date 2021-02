"Giovani al centro". Il libro di Luca Attanasio su Covid e nuove generazioni

GIOVANI AL CENTRO. Scuole aperte, sostegno ai giovani vulnerabili, politiche per l’occupazione giovanile: superare gli effetti dell’isolamento da Covid-19. A cura di Luca Attanasio. Con la postfazione di Ugo Morelli.

Officine Italia e Bussola Italia hanno fornito un contributo al quaderno che affronta le conseguenze della pandemia sulle generazioni più giovani e si inserisce all'interno di una collana più ampia dedicata all'Italia post Covid-19. "Il Covid ha cambiato le vite degli italiani, insieme a quelle di tutti i cittadini del mondo" diceva uno dei fondatori di Officine Italia, Federico Di Tizio, in una recente intervista rilasciata ad Affari Italiani. "Un evento senza precedenti nella storia moderna, che ha messo l’uomo di fronte alle sue debolezze con effetti che probabilmente comprenderemo solo fra molti anni. La storia stessa insegna però che dai momenti di maggiore difficoltà possono nascere le iniziative e le opportunità più importanti e d’impatto. È probabilmente questo il caso di Officine Italia, associazione nata a marzo, durante il periodo più difficile della prima ondata, con l’obiettivo di contribuire, con la forza dei giovani, alle sfide economiche e sociali del Paese".

Giovani al centro

Il secondo libro della raccolta di Quaderni di Albeggi Edizioni sull'Italia post Covid-19 affronta le conseguenze della pandemia sulle giovani generazioni, l’impatto dell’isolamento sulla loro vita presente e futura, proponendo delle riflessioni per stimolare soluzioni innovative per la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività extra scolastiche e per sostenere l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il libro, a cura del giornalista e scrittore Luca Attanasio, raccoglie i contributi dell’editore, Ilaria Catastini, della deputata Rossella Muroni, di Raffaela Milano, direttrice dei programmi ItaliaEuropa di Save the Children, di Emanuela Suriano, giovane dottoressa in psicologia, di Elisabetta Melandri Presidente del CIES, di Giorgia Turchetto e Simona Saraceno, responsabili del progetto ‘Di Bellezza Si Vive’, di Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, delle realtà giovanili Officine Italia e Bussola Italia. La postfazione è di Ugo Morelli, noto saggista e psicologo.

Luca Attanasio

Il libro affronta gli effetti depressivi e i rischi del distanziamento sociale, gli effetti dell’esposizioneaumentata ai social network, la povertà educativa e le situazioni a rischio, le subentrate difficoltà di formazione e di accesso al mondo del lavoro, proponendo spunti ed esperienze con l’obiettivo di contribuire alla discussione in corso su un tema centrale in questi mesi nel dibattito politico e mediatico. Rimettere i Giovani al Centro del dibattito per ascoltare le loro voci è il focus di questo volume. “Serve uno sforzo per unire intelligenze, visioni ed energie positive, in modo anche azzardato, non convenzionale, per ricostruire un'idea di futuro per queste generazioni”

Dati del libro: Collana: EsperiMenti Genere: saggistica Pagine: 108 Prezzo: 8 euro ISBN: 9788898795628 ALBEGGI EDIZIONI albeggi@libero.it

Bussola Italia





Bussola Italia è nata in pieno lockdown nel marzo 2020 per stimolare ed affiancare le massime istituzioni affinchè definiscano la visione di lungo periodo con la quale ricostruire il tessuto sanitario, sociale ed economico del Paese, approvino un piano eseguibile e misurabile per conseguirla e gestiscano adeguatamente la sua esecuzione. L’impegno dell’associazione è più sul metodo che sui contenuti, nella consapevolezza che la realizzazione di un qualsiasi piano, a maggior ragione in questo caso, necessita di competenze gestionali, non solo tecniche.