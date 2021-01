Iuliana Ierugan intervista Cristian Raggi ideatore di Piazza Lombardia

Cristian Raggi, imprenditore e CEO della Raggi Lampadari Creations ci presenta il suo nuovo progetto no profit “Piazza Lombardia”. Come nasce l’idea di questa iniziativa?

Cristian: L’idea di questo progetto nasce dal periodo difficile del lockdown che ci ha colpito nell’umore e nelle sensazioni, ma che ci ha dato anche una grandissima voglia di rinascita e di riscoperta di quelle che sono le nostre eccellenze e della grandissima utilità che queste eccellenze hanno per tutto il nostro tessuto sociale e produttivo. Abbiamo quindi pensato di offrire al pubblico lombardo, italiano, ma anche internazionale la possibilità di accedere a questa piazza virtuale, che richiama la tipica piazza italiana, dove andare a ritrovare le tipicità che nascono da anni e anni ricerca e tecnica; ci stiamo lavorando da un anno.

Iuliana: A me è piaciuto da subito sia il concetto che il nome perché è semplice ma anche ricco di significato e hai messo insieme un bel team che ti sta aiutando (è lodevole che in questo periodo si pensi anche a un modo di riprogettare). Mi chiedevo com'è cambiato in quest’anno il modo di lavorare e se come azienda hai sviluppato l’e-commerce.

Cristian: Sono rimasto molto sorpreso dal grande spirito di solidarietà delle aziende ma anche dei grandi nomi che ci hanno sostenuto tra cui Valeria Marini con cui collaboro da diverso tempo e si è resa subito disponibile essendo una persona di grande cuore. È un circolo virtuoso che si è venuto a creare con questo spirito positivo, costruttivo e propositivo. Sono molto entusiasta di come si sta sviluppando il tutto, con l’aiuto del mio braccio destro Michele Biolghini, che si occuperà di tutta l’area bergamasca. La parte giuridica sarà seguita dall’Avvocato Borboni e il sito è realizzato da Luca Casali web designer.

Iuliana: Ho avuto il piacere di presentarti con Valeria Marini a Milano e al Victory Morgana a Sanremo On di Gino Foglia, sei il designer di « Valeria Marini Luci ». Come è nata questa collaborazione?

Cristian: Con Valeria c’è sempre un feeling meraviglioso perché quando si tratta di sostenere iniziative solidali lei c’è, e questa non è la prima iniziativa che facciamo, ad esempio abbiamo istallato un impianto di illuminazione in un residence per persone disabili nel mio paese. È una persona straordinaria che ha portato tantissima ricchezza nella vita della nostra famiglia.

Iuliana: Hai ricevuto numerosi riconoscimenti nonostante la tua giovane età, come il Premio « Arte, Cinema e Impresa » della Fondazione Mazzoleni a Venezia. Le tue creazioni hanno uno stile sia moderno che classico e usi talvolta il vetro di Murano.

Cristian: È un po’ una filosofia generale quella di salvaguardare il patrimonio del nostro territorio, anche le piccole realtà, è importante non adattarsi troppo agli standard.

Iuliana: vorrei sapere se hai dei consigli da darci per illuminare al meglio una casa o una location.

Cristian: Mi hanno anche definito lo stilista della luce e questo nasce dal fatto che sia molto importante anche per l’illuminazione l’aspetto sartoriale.

Iuliana: E’ stata stupenda la tua serata organizzata da Ketty Bellon all’Araba Fenice sul Lago d’Iseo con l’arrivo di Valeria dal lago a bordo di un bellissimo Riva illuminato dalle tue luci. Cosa ricordi?

Cristian: la location è veramente stupenda, praticamente dove l’artista Christo ha realizzato il ponte sul lago d’Iseo. Seguite il sito www.piazzalombardia.it presente da metà gennaio su tutti i social .