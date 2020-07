Loris Zoppelletto, imprenditore veneto di successo è impegnato nel rivoluzionare il mondo della salute rendendo disponibili i dati, i metodi e gli strumenti giusti per raggiungere il massimo potenziale di salute, longevità e vigore.

MY LAB EXPERIMENT

Sì perché Loris ha creato in collaborazione con i suoi soci My Lab Experiment, rubrica on line presente su fb e youtube con più di 500 video sulla salute e più 200mila followers attivi, con interviste, prove, esperimenti, interventi di Dottori, Scienziati, Biologi, personal trainer. Grazie al MyLAB viene divulgato in modo semplice a cosa serve il Metabolismo, come usarlo e potenziarlo, toglie tutti i dubbi o fake news sulle vitamine e il loro uso, si creano informazioni reali sulla glicemia e si mostrano esempi di come un’alimentazione sana senza conservanti, senza additivi chimici e senza gli zuccheri aggiunti, sia la base di un corpo sano.

L’ERA DEL METABOLISMO

Da qui nasce in Loris Zoppelletto l’esigenza di scrivere L’ERA DEL METABOLISMO – IL TUO CORPO TI PARLA SCOPRI COME CAPIRLO, il primo libro che finalmente raccoglie il materiale derivato dalle sue ricerche. La sua abilità nel divulgare le scoperte e le novità nel settore nutrizionale sta diventando proverbiale. Nel libro si potranno leggere tantissime storie di successi compresa quella di come è stato guarito il proprio figlio qualche anno fa, una storia davvero toccante che ha “spinto” Loris a scrivere il libro.

Infatti il bambino aveva problemi particolari di salute poi risolti con l’individuazione dei nutrienti adatti, grazie alla caparbietà di Loris nella ricerca di una soluzione. Dopo molti consulti medici e dopo aver visto diversi Professionisti, ha conosciuto la medicina nutrizionale di precisione, ossia una scienza molto all’avanguardia basata sull’individuazione specifica delle carenze nutrizionali di ogni paziente. Ma la guarigione del bambino non è stato l’epilogo finale con un lieto fine, ma solo l’inizio di tutto questo.

MEETAB

In seguito alla guarigione completa di suo figlio, Loris decise di diffondere sempre più queste conoscenze e supportato dai suoi soci nel 2012 fonda Meetab la prima azienda italiana che si occupa di integrazione personalizzata, che grazie a degli integratori di nuova generazione di altissima gamma e qualità, ha la missione di togliere l’attenzione delle persone dalle problematiche del corpo, in modo che possano ottenere una miglior qualità di vita.

YANGO

Ma il suo lavoro imprenditoriale non si ferma e un paio di anni dopo supportato dai suoi soci creerà YANGO, la prima azienda che fornisce specifici programmi nutrizionali online basati su integrazione e nutrizione con un monitoraggio continuo dei progressi delle persone che volevano e vogliono risolvere problematiche fisiche di lieve entità ed andare verso una salute migliore.

LORIS ZOPPELLETTO

Oggi affrontiamo argomento di sicuro interesse per molti, ossia quanto costa mangiar sano. Sì perché se tutti siamo d’accordo sul fatto che sia importante mangiar bene, poi però bisogna anche fare i conti con il proprio portafogli. Ebbene, Loris Zoppelletto in questo video fa un’analisi molto approfondita e sotto vari punti di vista della cosa.

YANGOFOOD

Ultima creazione è YANGOFOOD, la prima azienda che produce cibo salutare e a basso indice glicemico di qualità gourmet!

“ll cibo è il nostro investimento sulla salute” YANGO FOOD dichiara sul proprio sito “Immagina di immergerti nel piacere del cioccolato, dei muffin e della migliore composta. Immagina un cibo gustoso e privo di sostanze dannose per la tua salute”. E aggiunge: “Come sarebbe la tua vita se potessi cibarti solo di cose sane senza rinunciare al vero piacere del cibo? Mangiare bene è un percorso che ciascuno di noi fa per il proprio benessere, per evitare se possibile di incorrere in problemi di salute e aiutare il corpo a stare bene”.

Il segreto sta nell’evitare le carenze alimentari di oggi e domani e nel mantenere ai massimi livelli la nostra salute, tramite quello che mangiamo.