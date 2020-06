Le Fonti Awards premiano lo Studio Legale MABE Boutique d'Eccellenza dell’anno

Dalle aule di tribunale e dai variegati aspetti legali propri del mondo finanziario, oggi arriviamo agli studi di Le Fonti TV: la decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso 5 giugno e totalmente dedicata al mondo legale, ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le Fonti.

CATEGORIA BANKING FINANCE

Lo Studio Legale MABE & Partners ha meritato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Credit Management Operazioni NPL.

La televisione nazionale di Le Fonti, che da sempre fa dell’innovazione digitale la propria mission, organizzando eventi televisivi privati, tavole rotonde e settimane monotematiche, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento trasmettendo in diretta la cerimonia.

La motivazione della giuria

STUDIO LEGALE MABE & PARTNERS BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO 2019 - Categoria "CREDIT MANAGEMENT OPERAZIONI NPL"

"L'estrema preparazione, la capacità di innovare e professionalità di soci e collaboratori, nonché la completezza dei servizi forniti in ambito legale, ne fanno una Boutique di Eccellenza nel panorama italiano quale player di collegamento nel mondo variegato degli NPL, nella gestione del credito e supporto al finanziamento".

I soci dello Studio Legale MABE





I soci fondatori dello studio, Avv. Massimiliano Bettoni e Avv. Angelo Visco, ringraziano i propri collaboratori per lo straordinario risultato raggiunto e dedicano il premio ai propri clienti e alla fiducia che quotidianamente ripongono in loro.

L’avv. Angelo Visco, socio dirigente della sede di Roma, dichiara di essere estremamente soddisfatto per il riconoscimento avuto dalla giuria de “Le Fonti Awards”, che ha cristallizzato il lavoro svolto nell’arco dell’anno 2019 dallo studio tutto. Il premio testimonia la lungimiranza della guida, la compattezza del gruppo e la capacità della squadra, la professionalità di tutti i collaboratori e la perseveranza dei clienti che hanno affidato i loro asset nelle nostre mani.

Molti i nuovi progetti e le nuove idee per l’anno in corso e che speriamo facciano raccogliere i frutti sperati ai clienti nel prossimo futuro.

L’avv. Massimiliano Bettoni, CEO dello Studio di Milano, sottolinea il giusto riconoscimento ad un team che ha fatto dell’organizzazione dei processi organizzativi e dell’efficienza della qualità e puntuale consulenza un fiore all’occhiello della propria attività, testimoniato dai clienti che hanno voluto premiare nel tempo lo studio legale MABE & Partners riconoscendogli un ruolo da player di riferimento del mercato NPL e del credit management.

Il mercato degli NPL

Chiediamo ad un esperto del mercato dei crediti deteriorati, Davide Pracchi, ingegnere gestionale del credito, quanto sia significativa l’assegnazione di un prestigioso riconoscimento come Le Fonti Award allo studio legale MABE. Ecco la sua opinione: “Il mercato degli NPL è contraddistinto da un numero molto limitato di operatori altamente qualificati. Gli award ed i riconoscimenti non possono che essere rilasciati a player di altissimo spessore, esperienza e qualifica. I complimenti allo studio MABE sono quindi d'obbligo ... è come aver vinto una champions league! Bravi!”

Ing. Pracchi,, lei mi ha accennato recentemente alla possibilità di collaborare operativamente con lo Studio Legale MABE proprio nel settore dei crediti deteriorati: questi accordi si stanno concretizzando?

“Per quanto attiene alla nostra futura collaborazione auspico davvero si possano aprire a breve anche le cessioni (o i workout di terze parti) relative a pacchetti di UtP... perché non ho dubbi che UtP is the new NPL”.

Ma quali sono gli skills necessari per affrontare correttamente un debitore a rischio UtP?

"Il manager che affronta una società UtP deve essere in grado di analizzare velocemente, in generale efficacemente, la catena del valore aziendale identificando i punti di forza e di debolezza, evidenziando le necessarie aree di miglioramento, le inadeguatezze temporanee o strutturali in quanto l’allarme sulla sostenibilità del credito aziendale è sempre una spia di un’inefficienza aziendale: produzione, R&S, marketing e comunicazione, logistica, e così via”.

