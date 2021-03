Lokky stringe una partnership con Enel X Paytipper

“L’attuale contesto di mercato e le esigenze delle imprese richiedono sempre più flessibilità in termini di gestione del rischio. Le necessità e le coperture assicurative, infatti, non sono tutte uguali: un artigiano, un commerciante, un professionista hanno bisogno di prodotti sempre più personalizzati e differenziati in base alle proprie caratteristiche. Questa partnership rappresenta un importante traguardo, non solo per le opportunità di crescita offerte dalla piattaforma Ecosistema Impresa, ma poiché crediamo che in un periodo storico come quello che stiamo vivendo sia fondamentale intercettare partner e interlocutori in grado di supportare le PMI attraverso un’offerta sempre più integrata di prodotti digitali, smart, flessibili e sostenibili” dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

cxLoyalty, Lokky, Yolo e Skebby

cxLoyalty, Lokky, Yolo e Skebby sono i nuovi partner di Ecosistema Impresa che si affiancano a Teamsystem, October, Workinvoice, Cribis, Credit Data Research Italia.

“E in un momento in cui imprese e professionisti stanno vivendo dinamiche sempre più complesse e profondi cambiamenti, noi di Lokky stiamo lavorando per supportare ulteriormente i clienti con nuove soluzioni personalizzate: nei prossimi mesi, infatti, lanceremo una copertura per il cyber risk, per tutelarli dai numerosi tentativi di attacchi informatici, di phishing e di truffe e integreremo l’offerta dedicata al Superbonus 110 per i tecnici incaricati delle asseverazioni e coinvolti nella nuova normativa” conclude Paolo Tanfoglio.

Ecosistema Impresa

I Piccoli e Medi Imprenditori italiani, motori della nostra economia, hanno a disposizione nuovi strumenti per proteggere e sostenere le loro attività, messe alla prova dalla pandemia. Dopo aver lanciato ad ottobre servizi finanziari per disporre di liquidità e individuare bandi e finanziamenti agevolati, oltre che soluzioni di digitalizzazione del business e di pagamento per il punto vendita, Ecosistema Impresa - l’innovativa piattaforma digitale per le PMI di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper - amplia l’offerta con soluzioni smart di qualità e completamente digitali nei segmenti della protezione aziendale, della vendita online e del marketing grazie alla collaborazione di nuovi partner, leader nel loro campo. I nuovi partner selezionati rispettano tutti i cardini alla base del progetto. Oltre ad essere affidabili e innovativi propongono soluzioni semplici da usare, sicure e a costi contenuti.

Gli imprenditori ed Ecosistema Impresa

Da oggi l’imprenditore, accedendo ad Ecosistema Impresa, potrà trovare servizi nell’ambito della:

• Protezione del business: grazie a cxLoyalty, società leader nel customer engagement e nel cybercaring, presente da oltre 40 anni in 19 paesi nel mondo, le PMI potranno attivare Breach Defence X, l’innovativa piattaforma web che le mette al riparo dagli attacchi cyber. Attraverso la combinazione di analisi di vulnerabilità degli asset aziendali e personali, la ricerca di data breach nel dark web, strumenti di training dei dipendenti e di prevenzione del phishing e un servizio di Cyber Helpline, le imprese potranno rafforzarsi nelle fasi di prevenzione, monitoraggio e risoluzione del rischio cyber. Lokky, primo broker assicurativo digitale per le PMI - riconosciuto Miglior Prodotto Digitale per il Mercato Corporate 2020 dell’Italian Insurtech Summit – offre a microimprese, professionisti e freelance soluzioni studiate su misura, attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, eliminando coperture superflue e i relativi costi. L’esperienza offerta è totalmente digitale e in tempo reale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla personalizzazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza. Accanto alle soluzioni “Metti al sicuro la tua attività”, “Proteggi i beni aziendali” e “Lavora tranquillo”, studiate ad hoc per le aziende di Ecosistema Impresa, Lokky copre più di 200 tipologie di clienti con un’offerta che va dall’Infortunio, a Danni al fabbricato, Responsabilità Civile, Malattia, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, Responsabilità amministratori, RC Professionale, Tutela legale e Altri danni ai beni. La insurtech Yolo, unica società italiana inclusa nella Insurtech100, la selezione globale delle imprese più innovative del settore, permette di sottoscrivere in tempo reale i prodotti dei principali gruppi assicurativi con un’offerta basata sulle reali esigenze del cliente per adattarsi al suo stile di vita grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial Intelligence e ChatBot. Yolo completa l’offerta di protezione assicurativa per le aziende con coperture sulla malattia da Covid-19 e sulla tutela legale in caso di procedimenti civili e penali, in sede giudiziaria o extra-giudiziaria. Infine l’offerta di Cribis, leader nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e già presente nella piattaforma, che con pochi click offre un rapporto informativo sintetico che consente una valutazione rapida dell’impresa esaminata, in modo da essere sempre aggiornati e poter controllare le controparti che richiedono maggiore attenzione, garantendo la possibilità di chiudere accordi commerciali con maggiore tranquillità.

• Digitalizzazione del punto vendita: si rafforza la partnership con il gruppo TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti con oltre 1,4 milioni di clienti. Con la app Ordina in Cloud, negozi e ristoranti possono vendere online e ricevere ordinazioni in tutta Italia, senza vincoli e costi di commissione sulle vendite, creando una vetrina digitale che permetta loro di proporre ai clienti in modo sicuro e personalizzato il menù dei prodotti e la gestione totalmente automatica del ciclo di vendita a distanza e in tempo reale.

• Marketing: per supportare gli imprenditori nella comunicazione con i propri clienti Ecosistema Impresa lancia il servizio di mobile marketing per le PMI grazie alla partnership con Skebby, realtà di riferimento nell’offerta di servizi professionali di mobile marketing & service. Skebby consente, tramite la propria piattaforma online o integrando il servizio nel proprio gestionale, di comunicare promozioni, eventi e appuntamenti tramite SMS, nonché di inviare SMS pubblicitari al pubblico target. Il servizio Landing Page permette, inoltre, di collegare i messaggi a mini pagine web e di arricchirli di informazioni.

“Con i nuovi servizi abbiamo fatto un ulteriore passo verso una comunità digitale in grado di supportare tutti i processi di gestione e di crescita delle Pmi, connettendo business e tecnologie intelligenti” ha dichiarato Angelo Grampa, Ad di PayTipper, controllata di Enel X. E ha aggiunto: “stiamo lavorando per portare a breve i prodotti di Enel nella piattaforma”.

Webinar e corsi di formazione gratuiti

Per rendere la community di Ecosistema Impresa sempre più attiva e fidelizzata, gli utenti registrati potranno partecipare a webinar e a corsi di formazione gratuiti, oltre che beneficiare di promo e bonus dedicati. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo evento formativo. A quattro mesi dal lancio, Ecosistema Impresa ha riscosso un forte interesse. Sono già 450 gli imprenditori registrati e crescono a un ritmo di 60/70 a settimana.