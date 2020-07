Politecnico online. 5° Report Italiano Crowdinvesting martedì 21 luglio 2020

Il report completo sarà disponibile in formato pdf dal giorno dell’evento su:

Il precedente Report pubblicato nel 2019 raccontava un 2018 nel quale l’equity crowdfunding era stato trainato da due elementi particolari: da una parte le campagne ‘milionarie’ (dei 16 deal che hanno raccolto almeno € 1 milione, 13 si erano chiusi negli ultimi 12 mesi del 2018), dall’altra il comparto del real estate, in cui raggiungeva un success rate del 100%. Si erano viste le prime exit, i primi write-off, i primi dividendi, ed erano entrate nell’arena piattaforme verticali, specializzate in singoli ambiti, come l’energia e la finanza d’impatto. Iniziava a diventare importante il mondo del lending, grazie ai capitali degli investitori istituzionali che si affiancavano ad Internet, offrendo alle PMI italiane l’opportunità di sperimentare nuove opportunità di finanziamento.

Ora attendiamo con interesse il Report relativo all'anno scorso che, siamo certi, riserverà molte sorprese a chi segue da lontano il fenomeno, ma confermerà, cifre alla mano, come ben sanno gli esperti, il grande successo del settore.