PRIIPS. Better Finance e AGE scrivono alla Commissione europea e al Parlamento

"L'unica funzione della previsione economica è di rendere l'astrologia un aspetto rispettabile". (Ezra Solomon, Stanford Professor of Finance)

Qui sotto il contenuto della lettera aperta a firma Guillaume PRACHE Managing Director BETTER FINANCE e Anne-Sophie PARENT Secretary General AGE Platform Europe (traduzione di Google translate, scusate le imprecisioni che non abbiamo corretto) Testo originale in inglese qui

Lettera aperta di BETTER FINANCE e AGE Platform Europe

Nella nostra veste di dirigenti delle principali organizzazioni di interesse pubblico dell'UE che lavorano ai servizi finanziari e rappresentano gli interessi dei 190 milioni di cittadini dell'UE di età superiore ai 50 anni e di circa 4 milioni di cittadini dell'UE come finanziarie, investitori, risparmiatori tramite banche, partecipanti a fondi pensione, titolari di polizze vita, obbligazionisti individuali e azionisti, mutuatari e altri utenti dei servizi finanziari ed estremamente preoccupati per il possibile impatto catastrofico del rifiuto dei progetti di standard tecnici di regolamentazione (livello 2) su PRIIPS, dopo che la Commissione europea non ha seguito la normativa dell'UE che imponeva che la revisione di livello 1 fosse effettuata entro la fine del 2019.

Siamo ancora più preoccupati del fatto che gli eurodeputati che hanno recentemente scritto contro la bozza delle norme di livello II rivedute siano deputati che ha sempre sostenuto con forza ed efficacia una migliore protezione dei consumatori finanziari. Sappiamo che significano bene. Questo è perché siamo ancor più rattristati da questa opposizione e chiediamo a tutti gli eurodeputati ECON di esaminare campioni reali dei 3 cercapersone PRIIPS KID per se stessi, in particolare rispetto all'attuale KIID a 2 cercapersone per fondi di investimento.

Il KIID è stato applicato 10 anni fa e impone infine divulgazioni standardizzate, comparabili e intelligibili delle effettive prestazioni a lungo termine (relative ai parametri di riferimento) e dei costi effettivi, ma sta per essere buttato via dalle autorità di regolamentazione dell'UE.

Il nuovo KID non è attualmente comprensibile, non è comparabile, non è corretto ed è altamente fuorviante.

BETTER FINANCE ha sempre fortemente sostenuto l'obiettivo del regolamento PRIIP: il primo e finora l'unica serie "orizzontale" di norme UE in materia di protezione degli investitori che comprende sia le assicurazioni che quelle non assicurative prodotti di investimento "retail" basati. Tuttavia, nonostante gli obiettivi ammirevoli del regolamento PRIIP per un'informazione chiave documento (KID) "per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e confrontare le caratteristiche e i rischi chiave del PRIIP", il l'attuale progetto delle regole di livello 2 e la loro esecuzione non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. In effetti, nemmeno il nuovo KID facilita la comprensione dei prodotti, né consente ai consumatori di confrontare anche prodotti simili.

I nuovi KID sono fuorvianti perché i rendimenti futuri sono poco più che una proiezione di rendimenti storici nel passato solo cinque anni. Non riusciamo a capire perché le parti interessate che criticano la divulgazione delle informazioni sull'effettivo rendimento relativo a lungo termine relativo (minimo 10 anni) nel KID, perché i consumatori potrebbero fare affidamento su di esso per le prestazioni future aspettative, supporto allo stesso tempo facendo esattamente questo e in una divulgazione vincolante: estrapolare gli ultimi cinque anni ritorna per creare scenari di performance futuri. I diversi scenari futuri non sono nemmeno proiezioni di possibili rendimenti degli investimenti in varie condizioni economiche, ma solo “attingendo all'ipotetica distribuzione del passato ritorna"

. Poiché BETTER FINANCE concorda sul fatto che le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati futuri, non ci riusciamo capire come estrapolare i rendimenti passati per determinare i risultati futuri può essere considerato affidabile o utile i consumatori?

Queste e altre questioni relative ai PRIIP KID sono state più volte sottolineate dai responsabili politici dell'UE dal 2015, non solo da BETTER FINANCE ma anche dall'intero gruppo di utenti dei servizi finanziari della CE (FSUG) e dall'intero gruppo di parti interessate dell'ESMA come così come dagli accademici.

BETTER FINANCE ha accolto con favore gli sforzi degli ESA per affrontare le carenze esistenti nel regolamento di livello 2 del PRIIP ed è estremamente preoccupato per un possibile rifiuto dell'RTS in quanto comporterebbe una serie di effetti estremamente dannosi conseguenze per i risparmiatori dell'UE. In particolare:

• I risparmiatori dell'UE saranno privati ​​di tutte le comunicazioni standardizzate e relative delle performance passate come il prossimo anno l'OICVM

I KIID devono essere eliminati dai legislatori dell'UE: non saranno più autorizzati a sapere se i prodotti di investimento hanno fatto soldi o no, né se hanno raggiunto i propri obiettivi di investimento o meno. "siamo d'accordo che le informazioni sulle performance passate sono di grande rilevanza [...] in particolare se misurate in modo standardizzato e modo comparabile " esattamente ciò che è stato finalmente raggiunto con l'OICVM KIID e ora sta per essere lanciato lontano.

• I risparmiatori dell'UE rimarranno solo con gli "scenari di performance futura" lineari basati sui dati degli ultimi cinque anni: quali è quasi certo che sia sbagliato, altamente fuorviante, non intelligibile, non confrontabile e viola diversi MIFID di base regole sull'informazione degli investitori, anzi "un trionfo della pseudoscienza sul buon senso"

• i risparmiatori dell'UE saranno privati ​​di tutte le informazioni sui costi comprensibili e comparabili in quanto saranno sostituite dall'indicatore di "riduzione del rendimento" non comprensibile, che non è il costo in sé ma riflette l'impatto dei costi su un rendimento, calcolato su uno "scenario futuro" non divulgato e non completo per i prodotti unit-linked.

Tenendo conto di quanto sopra, chiediamo alla Commissione di sostenere il duro lavoro delle ESA e delle loro si adopera per rimediare alle attuali carenze del quadro normativo di livello 2 a beneficio dei consumatori dell'UE.

NOTE

