Sergio Sylvestre firma un nuovo singolo, "Safe", feat Ivana Lola

Uscito il 9 Dicembre, è l’atteso ritorno di Sergio Sylvestre, il big boy e la sua voce inconfondibile, insieme ad Ivana Lola con un singolo dal suono tutto nuovo, intenso e carico di significato.

Intervista di Francesca Lovatelli a Sergio e Ivana

Come nasce questa coppia professionale e cosa rappresenta?

“Abbiamo scritto questo brano, "Safe", due anni fa, siamo amici da una vita, a Los Angeles abbiamo creato la produzione”- dicono Sergio e Ivana.

“Lola è fortissima, c’è stato subito feeling in sala di incisione. Lei non voleva, abbiamo sempre fatto live a casa nostra, scrivendo insieme, ma non eravamo mai stati in studio insieme e quella volta è stata pura magia!"

"Per il COVID lei è tornata in Italia da Los Angeles, io ho vissuto un lockdown terribile a Milano da solo e a luglio l’ho raggiunta a Napoli" aggiunge Sergio.

"Insieme ci siamo chiesti perché non ritirare fuori quel singolo così attuale che racconta le nostre storie di vita; significa non arrendersi mai di fronte alle battaglie della vita, è amore come lotta, perché se si combatte per cio’ che si vuole, ci sarà il cambiamento e la vittoria”- dicono Sergio e Ivana

“Il Covid è una battaglia, vogliamo urlare non arrendiamoci, anche con l’amore, che non ha limiti di nessun tipo, non ci sono classificazioni, è per tutti”-aggiunge Sergio

Il mercato della musica in Italia è crollato nel 2020, cosa vi aspettate da questo 2021?

Ivana Lola

“La rinascita totale, dando più valore a cio’ che ogni artista crea; il 2021 deve regalare emozione pura” -risponde Sergio.

“Anche se non ripartiremo a 1000 subito, mi auguro si trovino soluzioni e mezzi per ripartire. Noi siamo autori, per chi è un tournista in studio e fa live, la situazione è tragica”- aggiunge Ivana

Dicono che i concerti ripartiranno dopo l’estate, quanto pesa questo sull’economia di un artista?

“Tantissimo, troppo, per me più del 70%”- dice Sergio

“Per me per il 90%, soprattutto perché mi mancano i live, il periodo Natalizio e quello Estivo: sono i nostri periodi caldi per il lavoro e ora invece siamo fermi”- dice Ivana

Sergio, dopo un anno travagliato, rifaresti tutto quello che hai fatto nel 2020?

“E’ stato un anno intenso, molto difficile, da solo, a Milano, in pieno lockdown, sono stato molto attaccato e ho vissuto tutto il dolore, sono una persona molto sensibile, il “gigante buono”; sono maturato, la sofferenza mi ha dato forza, diciamo che se devo affrontare altre difficoltà, sono pronto, dopo questo “training”. I problemi mi hanno rafforzato, mi hanno anche fatto comprendere le persone che non erano sincere. Ho fatto RESET, dentro e fuori di me.”