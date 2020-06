Skira. "Perché fare arte?" Tre noti personaggi giovedì in diretta Facebook

“Perchè fare arte?”. Questo il tema del dibattito su Facebook di giovedì 11 giugno alle 18 sul sito della casa editrice Skira. I tre mattatori sono Ferdinando Scianna, uno dei padri della fotografia italiana, Nicola Samorì, tra gli artisti italiani della sua generazione più apprezzati e noti all’estero e il critico Demetrio Paparoni, tra le voci più significative della critica d’arte italiana.

Una di quelle domande alle quali non è facile rispondere sul piano teorico. Certamente l’arte è oggi oggetto di grandi interessi che vanno al di là dell’aspetto culturale. Il mercato dell’arte e plurimiliardario e anche l’organizzazione delle mostre ha un incredibile indotto economico. Implica infatti che i produttori delle mostre si assumano grandi rischi pagando spesso costosissimi affitti delle opere storiche, quelle che favoriscono l’ingresso a pagamento. Ovviamente non sarà di questo che Paparoni, Scianna e Samorì discuteranno, ma non va dimenticata l’importanza che riveste (anche) nel nostro Paese l’indotto economico legato sia al mercato dell’arte, sia al turismo culturale.