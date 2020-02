Alla nostra politica manca la cultura. E' diventata mera tecnica gestionale

È accaduto realmente, anche se la ragione stenta a credervi. È stata inaugurata a Parma, sopra la porta di accesso alla sala del Consiglio Comunale, la lapide commemorativa della storica Battaglia di Parma del 12 febbraio 1248. Tale battaglia, come è noto, vide la sconfitta di Federico II di Svevia, grazie al valore, alla potenza e alla fermezza del popolo di Parma, che ruppe l’assedio di Federico II e salvaguardò l’autonomia e la libertà del civico comune. Accade ora, tuttavia, che la lapide inaugurata a Parma in questi giorni dica “Federico II di Svezia” anziché “Federico II di Svevia”.

Un fatale refuso o una volgare esternazione dell'ignoranza dilagante? Naturale e fondatissimo, ovviamente, l’imbarazzo del sindaco di Parma, Pizzarotti. È una prova in più a sostegno di quanto da tempo andiamo sostenendo: la politica manca oggi della cultura. E, non per caso, diviene mera tecnica gestionale, pura amministrazione budgettistica, semplice calcolo utilitaristico privo di visione e di progetto, di memoria e di sapere: con la sintassi del divino Platone, la politica decade a techne e non è più paideia, cioè “formazione culturale” in senso profondo.

Così si spiega, inoltre, l’avversione che la politica oggi sempre più ostenta, in forme grette e volgari, nei riguardi della cultura, giudicata oziosa e astratta, inutile e forse anche perniciosa. Dal sogno platonico dei filosofi sul trono si è, così, transitati all’incubo dei tecnici acefali in parlamento. E alla figura egemonica del politico rozzo e ignorante ben si addicono le parole del “Policraticus” di Giovanni di Salisbury: rex illiteratus est quasi asinus coronatus, vale a dire “un re illetterato non è che un asino coronato”.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).