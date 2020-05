È una gara tra i quotidiani nazionali nel dare la notizia che il "filantropo" Bill Gates oggi chiamerà Conte, il Vis-Conte dimezzato giallofucsia. Così, ad esempio, titola "La Stampa": "Bill Gates chiama Conte: "Più soldi per la ricerca del vaccino"". Insomma, adesso arriverà la cooperazione con il megamiliardario Bill Gates? Vaccino per tutti? Profitto per qualcuno?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).