Sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica" di ieri io e Alberto Bagnai venivamo additati come "cattivi maestri" e esponenti della destra estrema: proprio io e Bagnai, che arriviamo dalla sponda opposta rispetto alla destra estrema! Ma si sa, per i professionisti dell'informazione di "La Repubblica" fascista è chiunque porti avanti un discorso diverso da quello del padronato cosmopolitico.Secondo i "professionisti dell'informazione", penne aitanti del rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, chiunque osi porre domande e invocare un dibattito democratico è un pericoloso estremista di destra, perfino chi come me e Bagnai proviene da posizioni opposte a quelle della estrema destra. Deve essere avvilente scrivere menzogne per conto dei padroni, ma li capisco: devono pur campare. E per farlo debbono vendere il loro capitale culturale ai padroni. Insomma, scrivono pezzi commissionati dai padroni e a beneficio dei padroni. Per loro è violento chi solleva e pone dubbi, mai chi invoca Bava Beccaris o chi pratica ed esalta la discriminazione a norma di legge (modalità infame tessera verde). Professionisti dell'informazione, cioè professionisti del fare diventare favola il mondo reale. Come diceva Gramsci: diffidate sempre dei giornali dei padroni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).