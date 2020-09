Conte sbaglia il numero di morti da Covid: emblema del rapporto cultura-potere

Conte sbaglia indegnamente il numero dei decessi, indicandone 135.000. Il giornalista Padellaro rettifica in 35.000. E però Conte si ostina: e ribadisce 135.000 morti. A quel punto, Padellaro tace. La trovo una scena massimamente espressiva del rapporto tra intellettuali e potere. La si potrebbe davvero impiegare come immagine perfetta per illustrare il nessi tra potere e cultura nel tempo di cui siamo abitatori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).