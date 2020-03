Coronavirus, Berlino stanzia 550 mld. Ue, un abito su misura per la Germania

Per gli araldi del pensiero unico è bufala o fake news tutto ciò che non rientri nella loro narrazione, che è poi quella della classe dominante. E, dunque, non stupiamoci se diranno all'unisono che anche questa è una bufale. Adesso la Germania estrae dal cilindro magico ben 550 miliardi. Ciò prova quanto già dicemmo: si scrive euro, si legge marco. La capitale della UE è, in realtà, Berlino. La UE è soltanto un progetto atto a garantire il dominio dei ceti dominanti e, segnatamente, dell'area tedesca. State cominciando a svegliarvi anche voi?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).