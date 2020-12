Coronavirus, i tg terrorizzano la popolazione nel nome del nuovo regime terapeutico

I telegiornali di ieri 6 dicembre aprono con i 60.000 morti ("con" o "di" Covid-19?) da inizio pandemia in Italia. E non invece con il numero odierno di contagi, decisamente in calo rispetto ai giorni scorsi. Vi è chiaro il messaggio? Sorvegliare e impaurire, variando su Foucault. L'obiettivo è chiaro: terrorizzare la popolazione, affinché subisca in silenzio tutto ciò che il nuovo regime terapeutico vorrà imporle.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).