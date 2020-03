Vi è un mistero. Di cui nessuno discute, almeno per ora, con la seria preoccupazione che pure sarebbe doverosa. Non si trova il paziente zero del Coronavirus in Italia. Come mai? Controlli poco approfonditi? Sarebbe strano. Vi è un'altra possibilità. Che il paziente zero abbia contagiato il paziente uno senza essere egli stesso affetto dal virus. Pensateci. Seriamente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).