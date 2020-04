Coronavirus, task force contro le fake news: il tramonto dell'Occidente

Ebbene sì. È stata attivata la task force contro le fake news come la neolingua appella i punti di vista non organici al Ministero della Verità. La task force sarà composta, tra gli altri, da Riccardo Luna (editorialista di Repubblica), Francesco Piccinini (direttore di Fanpage) e David Puente (debunker di Open). Insomma, una cosa scientifica e non politica. Dalla libertas philosophandi teorizzata dal grande Spinoza alla miseria della task force contro le fake news. Anche in ciò sta il tramonto dell'Occidente.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).