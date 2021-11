Covid, i lockdown sono l'arma del potere: presto in arrivo nuove chiusure

Coronavirus, i lockdown sono la nuova arma nelle mani delle classi dominanti

I lockdown sono la nuova arma nelle mani delle classi dominanti. A tal punto che si potrebbe ragionevolmente asserire che il lemma lockdown è la parola chiave della filosofia politica a partire dal 2020, quando fece la sua epifania in relazione all'emergenza epidemica.

Non è difficile immaginare come presto potrebbero arrivare nuovi lockdown di ordine climatico, energetico e di molti altri generi ancora. La parola lockdown rinvia, come sappiamo, al vocabolario carcerario: allude alla reclusione forzata nelle celle di massima sicurezza.

Per estensione, dice la nuova tendenza dei gruppi padronali turbocapitalistici organici al blocco oligarchico a costringere al confinamento domiciliare coatto le masse nazionali popolari. Il vecchio sogno del potere di paralizzare ogni possibile impeto contestativo è realizzato.

La società a venire sarà sempre più plausibilmente una società con lockdown a rocchetto o a yo-yo che dir si voglia, con masse nazionali popolari umiliate, impoverite, disumanizzate, condannate a una vita ridotta a mera sopravvivenza.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).