Covid, lockdown in autunno: la colpa sarà dei non benedetti dal siero

Leggo sul "Corriere del Siero" , pardon "Corriere della Sera", di Tania, 48 anni, che ha passato 45 giorni in rianimazione a Cittadella. E che esorta tutti ovviamente a farsi benedire senza nutrire alcun dubbio, senza dubitare. Il passaggio finale - "si muore di Coronavirus, non di vaccino" - è l'apoteosi del nuovo discorso dominante terapeuticamente corretto.

Intanto, va da sé che la donna in questione, a cui auguriamo ogni bene, non ha le competenze medicoscientifiche per fare le riflessioni che pure il quotidiano milanese riporta come se provenienti dalla bocca di un primario di virologia. Il fatto che ella stessa effettivamente morendo di coronavirus in che modo può essere universalizzato in tal maniera, fino a negare in forma assoluta ogni correlazione tra la benedizione e il decesso? Su quali basi scientifiche, appunto?

Siamo ovviamente nell'ordine della propaganda, non del discorso scientifico. E sarebbe a questo punto interessante, non foss'altro che per par condicio, sentire il parere di coloro i quali sono morti dopo la somministrazione del sempre laudando siero. Siamo sicuri che valga anche per loro la serto secondo cui "si muore di coronavirus e non in seguito ai vaccini"?

Ordunque, è partita ufficialmente la lotta contro i dubbi e le domande. Non è infatti consentito dubitare e porre domande nel quadro del nuovo Leviatano tecnosanitario. Useranno a ripetizione scene, immagini e testimonianze come questa per terrorizzarci e per indurci alla santissima benedizione con il sempre laudando siero in saecula saeculorum.

Di più, stanno già iniziando a modificare l'ordine del discorso e a parlare espressamente di "pandemia dei non benedetti": segnatevi questa formula, giacché costituirà la chiave per capire gli eventi autunnali, a partire dal nuovo lockdown che verrà presentato come responsabilità diretta di chi non ha l'infame tessera verde, di chi non si è sottoposto alla santissima benedizione. "It's a pandemic of the unvaccinated".

Parola di Joe Biden, luglio 2021. Ricordatevi di questa formula, "la pandemia dei non benedetti". Sarà la chiave dell'autunno e dei suoi lockdown. Di qui in poi la colpa di tutto - contagi, confinamenti, coprifuoco, perdite dei posti lavoro, ecc. - sarà generosamente scaricata sulle spalle dei non benedetti dal siero sempre laudando. E così le scelte preordinate del blocco oligarchico neoliberale verranno ancora una volta giustificate e rese invisibili.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).